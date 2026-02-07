Luto en la música: revelan la causa de muerte de Brad Arnold, cantante de 3 Doors Down

El rock estadounidense despide a una de sus voces más emblemáticas. Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down, falleció el sábado a los 47 años. De acuerdo con un representante del músico, Arnold murió pacíficamente mientras dormía, acompañado de su esposa Jennifer y su familia más cercana.

La noticia ha generado una oleada de mensajes de despedida por parte de fans, colegas y figuras de la industria musical, quienes reconocen en Brad Arnold no solo a un cantante talentoso, sino a un compositor que marcó a toda una generación.

¿De qué murió Brad Arnold?

En mayo de 2025, Brad Arnold decidió hablar públicamente sobre su estado de salud. A través de un video publicado en redes sociales, el cantante reveló que había sido diagnosticado con cáncer de riñón en etapa 4, específicamente un carcinoma renal de células claras con metástasis pulmonar.

Hola a todos, soy Brad de 3 Doors Down. Espero que tengan un buen día hoy. Les tengo malas noticias, expresó con serenidad en el mensaje

A pesar de la gravedad del panorama, el músico se mostró fuerte y optimista. “Servimos a un Dios poderoso, y él puede con todo. Así que no tengo miedo. Sinceramente, no le tengo miedo en absoluto”, dijo, dejando ver la fe que lo acompañó hasta el final.

Brad Arnold

La gira cancelada y un mensaje que hoy duele más

En ese mismo video, Brad Arnold anunció la cancelación de la gira de verano de 3 Doors Down, una decisión tomada para enfocarse por completo en su tratamiento. Conmovió especialmente cuando pidió a sus seguidores apoyo en forma de oraciones y cerró con una frase que hoy resulta profundamente simbólica:

Creo que es hora de escuchar un poco It’s Not My Time, ¿no?

La canción, uno de los himnos más emotivos de la banda, se convirtió desde entonces en un reflejo de su lucha personal contra la enfermedad.

La trayectoria de Brad Arnold en 3 Doors Down

Brad Arnold fue baterista y vocalista original de 3 Doors Down y una pieza clave en la formación del grupo en 1996, en Escatawpa, Mississippi. Junto a sus compañeros, construyó una banda que pasó de tocar en pequeños escenarios locales a conquistar listas internacionales.

Arnold fue responsable de la composición y producción de “Kryptonite”, el tema que lanzó a la fama mundial a la agrupación en el año 2000. Lo que pocos sabían es que escribió la famosa letra cuando tenía apenas 15 años, demostrando desde muy joven un talento excepcional para capturar emociones universales.

Con 3 Doors Down, Arnold lanzó múltiples álbumes de éxito, acumuló discos de platino, giras internacionales y premios que consolidaron a la banda como un referente del rock alternativo y post-grunge de principios de siglo.

Un legado que trasciende generaciones

Más allá de los escenarios, Brad Arnold será recordado por su autenticidad, su cercanía con los fans y su capacidad para transformar experiencias personales en canciones que acompañaron momentos clave en la vida de millones de personas.

Brad Arnold

Le sobrevive su esposa Jennifer, quien estuvo a su lado durante todo el proceso de la enfermedad. Hoy, la música pierde una voz, pero gana un legado que seguirá sonando en cada acorde de Kryptonite, Here Without You y It’s Not My Time.

AAAT*