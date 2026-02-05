¿A qué hora ver EN VIVO a Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl LX?

Bad Bunny será el protagonista del show de medio tiempo en el Super Bowl LX, uno de los escenarios más importantes del entretenimiento a nivel mundial. Esta será la primera vez que el artista puertorriqueño se presente en este evento, lo que marca un nuevo logro en su carrera internacional.

El partido se celebrará en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, y enfrentará a los New England Patriots contra los Seattle Seahawks en una final que promete ser inolvidable.

Seattle Seahawks y Newe England Patriots AFP

Aunque comúnmente se asocia al estadio con San Francisco, la realidad es que se encuentra en la ciudad vecina de Santa Clara. El evento deportivo se llevará a cabo el domingo 8 de febrero y dará inicio a las 5:30 PM, hora del centro de México.

¿A qué hora ver a Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX?

El show de medio tiempo no tiene una hora exacta confirmada, ya que depende del desarrollo del partido. Sin embargo, de acuerdo con lo que ha ocurrido en ediciones anteriores, se espera que el espectáculo musical ocurra entre 90 minutos y dos horas después del inicio del juego.

Esto quiere decir que Bad Bunny podría subir al escenario entre las 7:00 PM y las 7:30 PM, hora estimada para el descanso del encuentro.

Bad Bunny en el Super Bowl 2026 Especial

Esta estimación se basa en la duración habitual del primer tiempo en partidos de Super Bowl, que puede variar por factores como el número de anotaciones, las pausas publicitarias y el ritmo general del juego.

Por lo tanto, los fans deberán estar atentos durante toda la transmisión para no perderse ni un minuto del show.

Transmisión para Latinoamérica: canales y plataformas

Los fanáticos en América Latina tendrán varias opciones para seguir el Super Bowl LX en vivo. Las cadenas deportivas ESPN y Fox Sports transmitirán el evento completo, incluyendo el partido y el show de medio tiempo.

Especial

Además, el espectáculo estará disponible en Disney+, y para quienes quieran una experiencia directamente desde la NFL, también se podrá ver por NFL+, la plataforma oficial de la liga.

Un momento clave en la carrera de Bad Bunny

La presentación de Bad Bunny en el Super Bowl llega en un momento destacado de su carrera. Desde hace años, el cantante ha encabezado los rankings de plataformas digitales como Spotify, donde figura entre los artistas más reproducidos a nivel global.

Su influencia va más allá de la música, convirtiéndose en un ícono cultural que ha roto barreras de idioma y género. Por si fuera poco, hace unos días ganó el Grammy a Mejor álbum del año por 'Debí tirar más fotos'.

bad bunny

Formar parte del Super Bowl representa uno de los mayores reconocimientos para cualquier artista, ya que el show de medio tiempo es visto por cientos de millones de personas en todo el mundo.

Este escenario ha sido testigo de actuaciones memorables de figuras como Beyoncé, Shakira, Lady Gaga y Rihanna. Ahora, el turno es de Bad Bunny, quien suma así un nuevo logro a su carrera.

¿Qué esperar del show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX?

Aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre la producción del espectáculo, es probable que Bad Bunny incluya varios de sus éxitos más conocidos y tenga alguna colaboración especial, como suele suceder en este tipo de eventos.

La expectativa crece día a día entre los fans, que ya comienzan a especular sobre la escenografía, los invitados sorpresa y la lista de canciones que podría interpretar.

Bad Bunny

PJG