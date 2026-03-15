Ricky Martin enciende la Ciudad de México con su Live Tour

Ricky Martin, el puertorriqueño más mexicano de todos, deslumbró como se esperaba a la capital del país con su primera fecha en el Estadio Fray Nano. Bastaron los primeros acordes y su aparición en el escenario para que el público comenzara a cantar junto a él.

Como parte de su Live Tour, el cantante boricua bailó, cantó y cautivó a más de 20 mil espectadores que se dieron cita en el recinto para reencontrarse con uno de los artistas latinos más queridos por el público mexicano.

Cerca de las 21:30 horas comenzó el espectáculo del intérprete frente a un público de todas las edades. Desde los primeros minutos, la energía del cantante marcó el ritmo de una noche en la que los asistentes no tardaron en corear cada canción.

Foto: Elizabeth Velázquez .

El escenario se encendió cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de Pégate, pero la noche alcanzó uno de sus momentos más memorables cuando Ricky Martin condujo al público por una serie de baladas que hicieron viajar a sus fans a los años 90, como si la radio volviera a sintonizar aquellos éxitos que marcaron a toda una generación.

Temas como A medio vivir, Te extraño, te olvido, te amo, Vuelve y Fuego de noche, nieve de día desataron una ola de nostalgia entre los asistentes, que acompañaron cada palabra mientras el cantante agradecía el cariño con gestos y señas desde el escenario.

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando interpretaba Tu recuerdo sigue aquí. En medio de la canción surgió un problema técnico que obligó al artista a detener el espectáculo por unos instantes. Con una sonrisa y en tono cercano, pidió comenzar de nuevo: “Quiero que sea perfecto para ustedes”, dijo antes de retomar el tema, provocando la ovación del público.

A sus 54 años, Ricky Martin sigue demostrando por qué es considerado uno de los grandes nombres del pop latino. Con una presencia escénica sólida y sus característicos pasos de baile, el artista regaló a sus seguidores un concierto que combinó nostalgia, ritmo y espectáculo.

Fotos: Elizabeth Velázquez .

UN ESCENARIO CERCANO PARA FANS

Ésta fue la primera vez que el cantante boricua se presenta en el Estadio Fray Nano, un recinto que, aunque resulta más pequeño que otros escenarios donde suele actuar una figura de su talla, ofreció una experiencia distinta: la cercanía con el público.

Lejos de los estadios masivos o los grandes auditorios, el lugar permitió que los asistentes vivieran el concierto con mayor proximidad al artista, generando una atmósfera más íntima y directa.

El intérprete de Livin’ La Vida Loca ya ha pisado algunos de los recintos más importantes del país, como la Arena Ciudad de México y el entonces Foro Sol. Su visita anterior a México ocurrió con la gira Sinfónico (2022-2024), un proyecto especial en el que reinterpretó varios de sus éxitos acompañado por una orquesta sinfónica en diferentes ciudades de Europa y Sudamérica.

En esta ocasión, con Live Tour, el espectáculo apuesta por una producción moderna y dinámica que recupera el espíritu festivo de su repertorio.

El repertorio incluyó algunos de los temas más emblemáticos de su carrera, como Livin’ La Vida Loca, La Mordidita y Vente Pa’ Ca, que desataron la euforia entre el público.

La producción estuvo acompañada por músicos en vivo, bailarines y una gran pantalla que proyectó visuales y efectos que acompañaban cada momento del show. El diseño de iluminación y el ritmo del espectáculo transformaron el recinto en una fiesta colectiva donde los asistentes no dejaron de cantar y bailar.

UN ARTISTA VIGENTE

El paso del cantante por México forma parte de una gira que contempla varias presentaciones en el país durante marzo. El recorrido comenzó en Querétaro el 12 de marzo y continuará en la Ciudad de México este domingo, además de conciertos en Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, León y Mérida.

Después, el Live Tour seguirá su ruta por Sudamérica, con presentaciones programadas en Montevideo, Asunción y Buenos Aires durante abril.

En las últimas semanas, Ricky Martin también ha estado presente en otros escenarios mediáticos. Hace unos días fue visto en el desfile de Tom Ford durante la Semana de la Moda de París, donde volvió a acaparar miradas con su estilo elegante y presencia magnética.

El artista también sorprendió recientemente al aparecer como invitado especial en un concierto de Bad Bunny en el Levi’s Stadium, donde interpretó el tema Lo que le pasó a Hawái, una canción que se ha convertido en un símbolo de reflexión sobre la identidad y la defensa del territorio puertorriqueño.

Momentos como ese, sumados a la energía que mostró en el escenario del Fray Nano, confirman que Ricky Martin sigue siendo una figura vigente dentro de la música latina. Y si algo quedó claro en su presentación en la capital, es que la conexión con el público mexicano permanece intacta.

cva*