Juan Osorio es acusado de presunto fraude por 10 millones de pesos tras fracaso de Aventurera

Juan Osorio enfrenta una nueva polémica después de que el empresario Rafael Portillo lo acusó de presunto fraude e incumplimiento de pago por 10 millones de pesos relacionados con la obra Aventurera.

De acuerdo con lo revelado en Ventaneando, Portillo aseguró que entregó esa cantidad al productor para participar en el montaje teatral, pero afirma que hasta ahora no ha recuperado el dinero. El empresario también dijo que procederá legalmente contra Osorio, pese a que, según su versión, habría recibido amenazas.

La acusación se relaciona con la más reciente etapa de Aventurera, producción encabezada por Juan Osorio que generó conversación por su recepción crítica y por los cambios alrededor del proyecto.

Rafael Portillo acusa a Juan Osorio de incumplimiento de pago

Rafael Portillo aseguró que aportó 10 millones de pesos para la obra Aventurera, cantidad que, según él, no le ha sido devuelta.

El empresario afirmó que Juan Osorio le pidió parte del capital en efectivo y en dólares. Después del estreno, Portillo habría solicitado revisar la información financiera del montaje, pero, según su versión, el productor se negó a entregar detalles sobre el manejo del dinero.

Ese desacuerdo habría detonado el conflicto entre ambos, quienes pasaron de una relación de confianza a un posible proceso legal.

Rafael Portillo asegura que procederá legalmente

Telemundo también retomó el señalamiento y reportó que el exsocio de Juan Osorio lo acusa de no devolver los 10 millones de pesos que asegura haber invertido en Aventurera. Según ese reporte, el abogado de Portillo dijo que se iniciaron acciones civiles y penales y que cuentan con más de 150 audios como parte de sus pruebas.

Hasta ahora, la acusación debe manejarse como un presunto fraude, pues no existe una sentencia pública que determine responsabilidad penal contra Juan Osorio.

¿Qué pasó con la obra Aventurera?

El conflicto económico surgió alrededor de Aventurera, obra que Juan Osorio produjo en su regreso al teatro y que tuvo como parte de su elenco a figuras como Irina Baeva y Nicola Porcella, de acuerdo con reportes publicados sobre el caso.

La producción generó una fuerte conversación mediática desde su estreno, tanto por las críticas al montaje como por los comentarios alrededor de su desempeño comercial.

Portillo se presentó como exsocio del proyecto y acusó a Osorio de retener 10 millones de pesos invertidos en la obra, además de incumplir promesas de pago durante varios meses.

El conflicto viene desde hace meses

Desde junio, Telemundo reportó que Rafael Portillo había decidido demandar al productor por incumplimiento de pago, luego de asegurar que no recibió de vuelta el dinero que invirtió en Aventurera.

Semanas después, el caso volvió a tomar fuerza con nuevas declaraciones de Portillo, quien insistió en que buscará recuperar su dinero por la vía legal.