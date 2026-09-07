¿Cómo se encuentra Rick Harrison tras ser hospitalizado? Esto es lo que se sabe

Rick Harrison, conocido por ser uno de los rostros principales del programa "El precio de la historia", ya se encuentra en casa después de haber sido sometido a una cirugía de bypass de emergencia. De acuerdo con información publicada por TMZ, el empresario fue dado de alta y continúa con su recuperación acompañado por su familia.

Foto: Instagram Rick Harrison

La noticia llega después de que Harrison ingresara al hospital para someterse a un procedimiento que, inicialmente, estaba previsto como una intervención rutinaria. Sin embargo, durante la atención médica, los especialistas detectaron un problema de mayor gravedad que llevó a realizar una cirugía de bypass.

¿Cómo se encuentra Rick Harrison después de la operación?

Un portavoz de la familia Harrison confirmó que el empresario ya abandonó el hospital y permanece en casa descansando. La familia señaló que, de acuerdo con su evolución, se encuentra bien después de la intervención.

Durante su estancia hospitalaria, sus familiares también habían informado que Harrison permanecía cómodo y esperaba tener una recuperación favorable. Su esposa, Angie, y otros integrantes de su familia permanecieron a su lado durante este proceso.

Foto: Instagram Rick Harrison

El ingreso de Harrison al hospital estaba relacionado inicialmente con un procedimiento para colocarle un stent. No obstante, los médicos encontraron una condición más seria durante la intervención y determinaron que era necesario realizar una cirugía de bypass.

La información sobre esta complicación fue dada a conocer previamente por TMZ, que señaló que Rick, permanecía bajo atención médica y con la expectativa de recuperarse completamente.

Foto: Instagram Rick Harrison

¿Quién es Rick Harrison y por qué es famoso?

Rick Harrison es una de las figuras más conocidas de Pawn Stars "El precio de la historia", programa de History Channel que comenzó en 2009 y que lo convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión de realidad relacionada con la compra y venta de objetos de colección.

A sus 61 años, Harrison continúa ligado al programa y a su actividad como experto en artículos de colección. Por ahora, su prioridad es recuperarse en casa después de la intervención quirúrgica.