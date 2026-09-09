Muere Óscar Mario Beteta, periodista y conductor de radio, a los 70 años

Óscar Mario Beteta, periodista, economista y conductor de radio, murió este miércoles 9 de septiembre a los 70 años.

De acuerdo con mensajes difundidos por colegas, el periodista murió en el Hospital ABC de Santa Fe, víctima de cáncer. Joaquín López-Dóriga y otros comunicadores compartieron condolencias y recordaron su papel dentro del periodismo radiofónico mexicano.

Beteta mantuvo una trayectoria de varias décadas en medios, con espacios dedicados al análisis político, económico y financiero. Su estilo directo y su cercanía con la coyuntura nacional lo convirtieron en una de las voces más reconocibles de la radio informativa.

¿Quién fue Óscar Mario Beteta?

Óscar Mario Beteta Vallejo fue periodista, conductor y economista. Estudió Economía en la Universidad Anáhuac y antes de consolidarse en medios trabajó como corredor de bolsa, además de ocupar cargos directivos en instituciones financieras como Comermex, Banamex y Serfín.

Su experiencia en el mundo financiero marcó parte de su perfil periodístico. Antes de ser una figura habitual en la radio política, Beteta abrió camino en la información económica y bursátil dentro de la televisión mexicana.

El comunicador inauguró el primer noticiero bursátil en televisión, mientras también se desempeñaba en la Bolsa Mexicana de Valores.

Óscar Mario Beteta y En los tiempos de la radio

El nombre de Óscar Mario Beteta quedó ligado principalmente a En los tiempos de la radio, noticiero que condujo durante 30 años en Grupo Fórmula.

El programa se transmitió de lunes a viernes y se colocó entre los espacios más escuchados de la radio informativa mexicana. En 2024, al despedirse de Grupo Fórmula, Beteta dijo que cerraba un ciclo después de tres décadas al frente de una emisión de cuatro horas y media.

Oscar Mario Beteta murió a causa de cáncer Especial

Una carrera entre radio, televisión y prensa

Además de la radio, Óscar Mario Beteta trabajó en televisión y prensa escrita. Su trayectoria incluyó programas de análisis y entrevistas, además de colaboraciones editoriales.

También estuvo ligado a espacios de análisis económico y político, donde entrevistó a figuras de la vida pública nacional e internacional. Su perfil combinó la formación financiera con el oficio periodístico, lo que le permitió abordar temas de coyuntura desde una perspectiva económica.

Los reconocimientos de Óscar Mario Beteta

Óscar Mario Beteta obtuvo el Premio Nacional Tlacaélel de Consultoría Económica y el Premio Nacional de Economía, además de recibir el primero de tres Premios Nacionales de Periodismo en 1998.

La misma publicación lo incluyó dentro de su lista de líderes de opinión y destacó su trabajo como economista especializado en periodismo. También registró otros reconocimientos como la presea José Pagés Llergo y el galardón al mejor programa radiofónico otorgado por “La Casa del Periodista”.

Colegas despiden a Óscar Mario Beteta

Tras confirmarse su muerte, colegas del periodismo comenzaron a despedir a Óscar Mario Beteta en redes sociales.

En uno de los mensajes compartidos durante la noche, el periodista Salvador García lo describió como un “referente del periodismo radiofónico de las últimas décadas” y recordó su noticiero matutino En los tiempos de la radio.

“Profesional y amigo con el que tuve el privilegio de trabajar y coincidir. QEPD y vuela alto, Óscar Mario”, escribió.

bgpa