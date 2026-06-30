Identifican a Las Vegas y Querétaro como destinos alternativos clave en el Campeonato del Mundo

Mientras las principales ciudades sede del Campeonato del Mundo concentran la atención de aficionados de todo el mundo, los viajeros mexicanos también están ampliando su radar hacia destinos cercanos que complementan la experiencia del torneo. De acuerdo con datos de Despegar, la travel tech líder en América Latina, ciudades ubicadas a pocas horas por carretera de las sedes oficiales registran un crecimiento significativo en la demanda de viajes.

"El Campeonato del Mundo está demostrando que el impacto turístico va más allá de los estadios oficiales. Un ejemplo es Las Vegas, que por su cercanía con Los Ángeles y San Francisco registró un crecimiento de 39 % en búsquedas frente al año anterior, consolidándose como el principal destino no sede asociado al torneo. Esto confirma que los viajeros buscan complementar los partidos con experiencias de entretenimiento, cultura y gastronomía", señaló Claudia Alva, VP Country Manager de México.

En México, Querétaro emerge como uno de los destinos mejor posicionados para captar parte del flujo de viajeros atraídos por los partidos que se disputan en la Ciudad de México. La ciudad registró un crecimiento sostenido de 14 % en búsquedas y se mantiene como una de las principales alternativas para quienes buscan combinar la emoción deportiva con una escapada cultural y gastronómica a menos de tres horas por carretera de la capital.

Más allá de Las Vegas y Querétaro, la lista completa de destinos no sede más buscados por los viajeros mexicanos en Estados Unidos y México, muestra cómo la demanda se distribuye entre ciudades conectadas con las sedes oficiales o atractivas para ampliar la experiencia del torneo:

• Las Vegas

• Orlando

• Chicago

• Querétaro

• Puebla

• León

• Anaheim

• San Diego

• Aguascalientes

• Toluca

Con itinerarios que combinan partidos, traslados y estancias en distintas ciudades, la planeación cobra mayor relevancia. Para este tipo de viajes, los paquetes de Despegar se posicionan como una alternativa práctica al reunir vuelo, hospedaje y servicios como alquiler de autos en una sola compra, con ahorros de hasta 30 % frente a la contratación por separado.

Este comportamiento muestra una forma de viajar más amplia y flexible, donde la experiencia no termina en el estadio. En ese contexto, contar con soluciones integrales permite aprovechar mejor los trayectos, las estancias y las oportunidades turísticas que surgen alrededor de cada ciudad sede.