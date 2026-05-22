“Lloré durante horas”: El conmovedor mensaje de Jessie J tras anunciar que está libre de cáncer

Después de varios meses hablando abiertamente sobre su diagnóstico de cáncer de mama, Jessie J finalmente compartió una noticia que emocionó a sus seguidores alrededor del mundo. La cantante británica reveló que ya está libre de cáncer tras someterse a tratamiento durante el último año.

Jessie J anuncia que está libre de cáncer: “Lloré durante horas” IG jessiej

Así compartió Jessie J que está libre de cáncer

La intérprete de Price Tag y Bang Bang dio a conocer la actualización a través de Instagram, donde publicó un video desde una revisión médica acompañada de un mensaje mucho más personal de lo que acostumbra compartir en redes sociales.

Aunque el clip comienza con Jessie intentando mantener el humor en medio de la tensión, el verdadero impacto llegó en la descripción de la publicación, donde confirmó que sus resultados médicos salieron bien.

“Los resultados ya están aquí y estoy libre de cáncer”, escribió la artista.

Después agregó que lloró durante horas tras conocer la noticia y que sintió que finalmente podía respirar tranquila después de mucho tiempo.

Jessie J habló del miedo que sintió antes de sus estudios

En el video publicado por la cantante, se le observa preparándose para una resonancia magnética mientras habla con honestidad sobre el nerviosismo que sentía antes del procedimiento.

Jessie explicó que estaba asustada y también aprovechó para bromear sobre lo incómodo que puede ser este tipo de estudios médicos, especialmente para personas con claustrofobia.

Ese tono relajado no es nuevo para quienes siguen a la artista desde hace años. Incluso durante momentos difíciles, la cantante británica suele usar el humor como una forma de conectar con sus fans y quitarle peso a situaciones complicadas.

Sin embargo, detrás de las bromas existía una preocupación real. Durante meses, Jessie J mantuvo informados a sus seguidores sobre distintas etapas de su tratamiento, compartiendo desde reflexiones emocionales hasta momentos de agotamiento físico derivados del proceso médico. Por eso, el anuncio terminó teniendo un impacto especial entre quienes acompañaron su recuperación desde el inicio.

Jessie J anuncia que está libre de cáncer: “Lloré durante horas” IG jessiej

Así se enteró Jessie J que tenía cáncer de mama

Fue en junio de 2025 cuando Jessie J reveló públicamente que había sido diagnosticada con cáncer de mama. La noticia llegó en medio de la promoción de su álbum Don’t Tease Me with a Good Time, un momento que normalmente habría estado enfocado únicamente en su regreso musical.

En lugar de ocultar la situación, la cantante decidió hablar abiertamente sobre el tema en redes sociales y entrevistas, algo que provocó una enorme ola de apoyo por parte de fans y artistas de la industria musical. A partir de ahí comenzó el tratamiento médico mientras seguía intentando mantenerse activa profesionalmente.

Durante ese periodo, Jessie compartió varios mensajes donde hablaba de la ansiedad, el miedo y también de la importancia de detectar el cáncer a tiempo. Aunque evitó convertir su proceso en un espectáculo público, sí permitió que parte de su comunidad siguiera de cerca cómo enfrentaba la enfermedad.