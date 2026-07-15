Elsa Aguirre y la razón por la que cacheteó a Pedro Infante pese a estar enamorada de él

Elsa Aguirre protagonizó uno de los momentos más recordados detrás de cámaras del Cine de Oro mexicano cuando le dio una cachetada a Pedro Infante después de que el actor la besara por sorpresa durante la filmación de Cuidado con el amor (1954). Aunque la actriz confesó años después que estaba enamorada del cantante, aseguró que no dudó en reaccionar porque el beso ocurrió sin su consentimiento.

La historia fue contada por la propia Elsa Aguirre en una entrevista para El minuto que cambió mi destino, donde recordó cómo comenzó su relación con el llamado "Ídolo de México". La actriz explicó que no lo conocía antes de trabajar con él, pero desde el primer encuentro sintió una fuerte atracción.

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"Me dicen: 'Bueno, ahora va a trabajar usted con Pedro Infante'. No lo conocía. Entonces, de repente aparece Pedro Infante y ándale, ahí hubo una atracción".

¿Por qué Elsa Aguirre le dio una cachetada a Pedro Infante?

Todo ocurrió mientras la actriz se encontraba en el camerino preparándose para grabar. De acuerdo con su relato, la maquillista salió del lugar tras ponerse de acuerdo con Pedro Infante, quien aprovechó el momento para entrar.

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"Llegó un momento en que la maquillista se puso de acuerdo con él (Pedro), que ella tenía que salir y salió del camerino".

Más que la visita del actor, lo que le preocupaba era que aún no estaba lista, ya que seguía cubierta de maquillaje y quería que Pedro la viera arreglada.

"Entonces, la maquillista dejó la puerta abierta y entró Pedro, pero lo peor del caso es que la maquillista me dejó toda blanca, con polvo, con las pestañas todas tapadas de polvo. No como yo quería que me vieran y era un sillón peluquero de esos con el espejo así grandote. Pero yo viéndome ahí toda llena de polvo y esa era mi preocupación".

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Enseguida, Pedro Infante se acercó con un pequeño osito de juguete y terminó sorprendiéndola con un beso que ella no esperaba.

"Y llega (Pedro) y se para atrás de mí, y me presenta un osito con un tamborcito, me lo ponía aquí al oído. Ya no podía yo ni hablar. De repente da la vuelta al sillón y quedo enfrente de él. Dije: '¿Qué hago?', y que me planta el beso".

La reacción de Elsa Aguirre fue inmediata. La actriz decidió responder con una cachetada porque consideró que el beso había cruzado un límite.

"Entonces dije: 'Yo le doy una cachetada', y le di su buena cachetada. Me dijo: 'Valió la pena', pero se puso como camarón y se retiró. Siguió la película igual, pero sabía que había una atracción muy fuerte".

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Elsa Aguirre admitió que estaba enamorada de Pedro Infante

A pesar de ese episodio, la actriz reconoció en distintas entrevistas que estaba enamorada de Pedro Infante. Incluso confesó que asistir al rodaje de Cuidado con el amor era una ilusión porque tendría la oportunidad de verlo y compartir escenas con él.

También recordó que esperaba con emoción las escenas de beso e incluso deseaba que tuvieran que repetirse varias veces. Sin embargo, la realidad fue distinta a la que imaginaba.

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Con el paso del tiempo, Elsa Aguirre supo que el actor también se sentía atraído por ella, aunque las circunstancias impidieron que iniciaran una relación sentimental.

"Después me lo dijo su hijo (que Pedro se sentía atraído por ella), pero que él estaba muy comprometido. Y vio que yo era una chamaquita, tenía 24 años, pero mentalmente era muy ingenua".

¿Por qué Elsa Aguirre y Pedro Infante nunca fueron pareja?

Aunque entre ambos existía una atracción, la actriz explicó que Pedro Infante estaba casado y ella no estaba dispuesta a convertirse en la aventura de nadie, ya que sus valores familiares se lo impedían.

Años después, Elsa Aguirre también contó que solía enamorarse de varios de sus compañeros protagonistas, pero esas historias nunca prosperaban porque la mayoría eran mayores que ella y ya tenían un compromiso.