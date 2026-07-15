Tano Elizalde reaparece con fuerte mensaje tras las acusaciones por la muerte de Valentín Elizalde

A casi 20 años del asesinato de Valentín Elizalde, la polémica que rodea el caso volvió a tomar fuerza. Tano Elizalde, primo del cantante y uno de los sobrevivientes del atentado de 2006, reapareció en redes sociales para responder a quienes lo han señalado durante años de tener alguna relación con el crimen y defendió públicamente su postura.

¿Qué dijo Tano Elizalde tras reaparecer y responder a las acusaciones por la muerte de Valentín Elizalde?

Mediante un video publicado en su cuenta oficial de Facebook, Tano Elizalde respondió a las acusaciones que lo relacionan con la muerte de su primo, Valentín Elizalde, conocido como "El Gallo de Oro".

Estoy haciendo este video únicamente para dar mi punto de vista, nada más para eso

Tano Elizalde reaparece tras las acusaciones por la muerte de Valentín Elizalde IG

Después, el también cantante explicó qué haría si contara con pruebas para responsabilizar a alguien por la muerte de su primo.

Si yo tuviera las pruebas para culpar a una persona, por todo lo que la familia dice, yo no iría a los medios de comunicación. Sería lo último que hiciera. No iría a los medios a dar lástima, a llorar o a decir 'que el Tano'. Yo iría a la fiscalía general de la República, allá en Reynosa, Tamaulipas, donde ocurrió el atentado que le quitó la vida a Valentín Elizalde. Allá iría yo.

Tano Elizalde fue una de las personas que sobrevivieron al ataque. Durante el video aseguró que desde entonces ha sido blanco de señalamientos injustificados.

Solamente porque Dios me dejó con vida, me atacan. Hicieron una campaña de desprestigio bien cabrona en mi contra y la verdad no se vale, porque las cosas no son así. Ellos ya sabían cómo estaban las cosas. Yo se los dije personalmente, sentados, ahí estaban cuando se los platiqué, pero son cobardes porque andan hablando y diciendo.

El cantante afirmó que empresarios y personas con las que ha trabajado le han expresado su apoyo ante las declaraciones hechas por algunos integrantes de la familia. Además, subrayó que nunca fue requerido por las autoridades como sospechoso del crimen.

¿Ustedes creen que la Fiscalía no hizo bien su trabajo? ¿Ustedes dudan de eso? Ellos saben hacer su trabajo, pero bueno, se los dejo a todos.

Finalmente, Tano Elizalde concluyó el video con un mensaje directo.

Es mi punto de vista y al que le quede el saco, vámonos viejo. Ya dije, es todo.

¿Por qué Tano Elizalde ha sido señalado tras el asesinato de Valentín Elizalde?

La controversia comenzó después del asesinato de Valentín Elizalde, ocurrido el 25 de noviembre de 2006, cuando el cantante fue atacado al salir de una presentación en Reynosa, Tamaulipas.

En ese atentado también murieron su chofer, Reynaldo Ballesteros, y su representante, Mario Mendoza. Tano Elizalde resultó herido y fue uno de los sobrevivientes.

Con el paso de los años surgieron distintas versiones alrededor del crimen. Algunas señalaron a Tano como presunto responsable o como una persona que pudo tener conocimiento previo de lo ocurrido, principalmente a partir de declaraciones de familiares difundidas en programas de espectáculos.

Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución judicial que lo relacione con el asesinato. Tano Elizalde ha rechazado de manera reiterada esas versiones y sostiene que se trata de acusaciones sin sustento.

En 2022, mediante un comunicado, también negó cualquier vínculo con la muerte de su primo y calificó como falsas las versiones que lo involucraban en el caso.

Tano Elizalde reaparece tras las acusaciones por la muerte de Valentín Elizalde IG

Así fue la noche en que murió Valentín Elizalde y comenzó la controversia

Valentín Elizalde, conocido como "El Gallo de Oro", fue asesinado durante la madrugada del 25 de noviembre de 2006, después de ofrecer un concierto en el palenque de la Expo Feria de Reynosa, Tamaulipas.

Al terminar su presentación, el intérprete de "Vete Ya" abordó una camioneta junto con integrantes de su equipo de trabajo. Poco después fueron atacados a balazos. En el atentado murieron el cantante, su chofer y su representante, mientras que Tano Elizalde sobrevivió.

El caso conmocionó a México y, con el paso de los años, se convirtió en uno de los episodios más recordados de la música regional mexicana. La falta de respuestas definitivas sobre algunos aspectos del crimen alimentó diversas teorías y versiones públicas que continúan generando diferencias entre familiares y personas cercanas al artista.

Actualmente, las declaraciones de Tano Elizalde forman parte de una controversia mediática que enfrenta distintas versiones familiares con la postura del propio músico, quien insiste en que nunca tuvo relación con el asesinato de Valentín Elizalde.