“Necesito ayuda”: Revelan las primeras palabras de Perez Hilton a su madre tras ser hospitalizado

Perez Hilton continúa hospitalizado varios días después de la crisis de salud mental que sufrió en su casa de Miami y que terminó con la intervención de los servicios de emergencia.

Mientras su familia ha pedido respeto por su privacidad, un nuevo reporte dio a conocer cómo evoluciona su recuperación y cuál habría sido el primer mensaje que logró expresar al reencontrarse con su madre.

De acuerdo con información publicada por Daily Mail, el creador de contenido pudo comunicarse nuevamente durante su estancia en el hospital y, según una persona cercana a su entorno, sus primeras palabras fueron:

“Necesito ayuda”.

La misma fuente aseguró que el bloguero permanece estable, aunque todavía enfrenta un momento complicado desde el punto de vista emocional.

Perez Hilton permanece hospitalizado tras una crisis de salud mental. IG theperezhilton

Así evoluciona el estado de salud de Perez Hilton

Según el medio británico, Mario Armando Lavandeira Jr., nombre real del comunicador, sigue bajo observación médica mientras continúa su proceso de recuperación.

La persona consultada por Daily Mail, quien asegura conocer a la familia desde hace casi dos décadas, explicó que Perez Hilton ya pudo conversar con su madre durante una visita al hospital. Sin embargo, también señaló que todavía no tiene plena conciencia de todo lo ocurrido durante la crisis.

La fuente agregó que el creador de contenido atraviesa un periodo difícil y que, por ahora, la prioridad es su recuperación física y emocional.

Hasta el momento, la familia no ha informado cuánto tiempo permanecerá hospitalizado ni cuándo podría recibir el alta médica.

Nuevos reportes revelan el estado de salud de Perez Hilton. IG theperezhilton

¿Qué pasó con Perez Hilton?

El influencer de 48 años fue trasladado a un hospital de Miami la noche del martes después de realizar una transmisión en vivo en TikTok que generó preocupación entre quienes la seguían.

De acuerdo con reportes difundidos por medios estadounidenses, varias personas llamaron a los servicios de emergencia tras observar lo que ocurría durante la transmisión. Las autoridades acudieron a la vivienda y, posteriormente, Perez Hilton fue llevado a un hospital para recibir atención médica.

Más tarde, la familia confirmó que el bloguero continúa hospitalizado y pidió respeto por su privacidad mientras avanza su recuperación.

También explicó que sus tres hijos, su hermana y una sobrina estaban dentro de la casa minutos antes del inicio de la transmisión. Al darse cuenta de que atravesaba una grave crisis de salud mental, decidieron salir del domicilio para evitar que los menores presenciaran una situación aún más difícil.

La familia de Perez Hilton pidió respeto por su proceso de recuperación. IG theperezhilton

Las horas antes de la tragedia de Perez Hilton

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que personas cercanas afirman que el día había transcurrido con normalidad.

Según las fuentes consultadas por Daily Mail, Perez Hilton hablaba con entusiasmo sobre distintos proyectos profesionales y mantenía actividad relacionada con su trabajo horas antes del incidente.

Incluso señalaron que el tráfico de su sitio web comenzaba a recuperarse y que esperaba concretar nuevas oportunidades laborales.

Por esa razón, quienes conviven con él reconocen que la crisis tomó por sorpresa tanto a familiares como a colaboradores cercanos.

El influencer fue hospitalizado después de una transmisión en TikTok. Grosby Group

Los cambios personales que enfrentó durante los últimos meses

Aunque no existe una explicación oficial sobre las causas de la crisis, personas de su entorno consideran que el creador de contenido atravesó varios cambios importantes durante este año.

Entre ellos mencionan la mudanza de Las Vegas a Miami, una decisión que tomó para estar más cerca de su familia después de los problemas de salud que enfrentó en marzo.

En aquel momento fue hospitalizado por una infección grave y otras complicaciones médicas que requirieron cirugías y un proceso de recuperación prolongado. Ese periodo también representó un reto económico debido a los gastos derivados de su tratamiento.

Fuentes cercanas señalaron además que el influencer les había comentado sentirse abrumado por el cambio de ciudad y por las responsabilidades de criar a sus tres hijos.

A eso se habría sumado la incertidumbre sobre algunos proyectos profesionales y el hecho de que su carrera ya no tiene el mismo impacto que alcanzó durante la década de los 2000, cuando se convirtió en uno de los blogueros de celebridades más conocidos de internet.