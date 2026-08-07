BLACKPINK indigna a sus fans tras limitar su evento de 10 aniversario a 40 personas

La celebración por el décimo aniversario del debut musical de BLACKPINK ha traído un encuentro exclusivo con algunos fanáticos de la agrupación, un "Meet & Greet" en las instalaciones del Museo Nacional de Corea, ubicado en Seúl que ha generado mucha polémica.

La cita, programada para este 8 de agosto, reunirá por primera vez en más de un año a Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa de forma presencial en su país natal, tras coordinar sus compromisos individuales administrados por sus respectivas agencias.

El festejo contempla además la presentación de la línea "Blackpink Heritage Collection", desarrollada en conjunto con la marca oficial de productos del recinto cultural. Esta colaboración da continuidad al proyecto institucional que la agrupación y el museo pusieron en marcha a inicios de año.

Sin embargo, si bien un sector de sus fanáticos se mostró feliz por la reunión, el hecho de que el evento se confirmara a escasas 24 horas de su realización, notificando en privado los detalles precisos de hora y espacio únicamente a las personas seleccionadas mediante un sorteo previo, ha generado una ola de críticas.

Lisa, integrante de BLACKPINK, estuvo en el Mundial 2026. IG

Críticas por falta de planeación y cupos restringidos

La estructuración del festejo ha provocado una severa oleada de descontento entre los seguidores globales del cuarteto. La principal controversia radica en el reducido número de asistentes, limitado a solo 40 personas para celebrar un hito de diez años de trayectoria que, varios consideran, debería ser un evento mayor para una de las agrupaciones que ha sido crítica en el crecimiento de Corea del Sur dentro de la música en regiones que antes parecían imposibles de conquistar.

A esto se suma que la convocatoria abrió con apenas dos días de anticipación, generando acusaciones de improvisación hacia la empresa gestora, YG Entertainment.

El descontento aumentó al establecerse que el derecho de inscripción requería una membresía de pago vigente en la plataforma Weverse comprada antes del 31 de julio, una plataforma que la misma agrupación tenían olvidada desde el 2024 y que llevó a varias personas a cancelar la suscripción.

Asimismo, los comunicados iniciales indicaban de forma ambigua que la presencia de las cantantes dependería de sus agendas individuales, lo que desató indignación al considerarse un gesto de desinterés.