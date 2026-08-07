Los halagos a Paloma Cuevas por su última publicación: “Gracias por hacer feliz a Luis Miguel”

Aunque ya era una figura prominente de la alta sociedad y los negocios, Paloma Cuevas sigue acaparando las miradas por su relación con Luis Miguel, quien recientemente llamó la atención al reaparecer en un comercial, dando fin así a los rumores sobre una supuesta crisis de salud.

En medio de toda la euforia por el regreso de Luis Miguel al foco público, tras meses de especulaciones sobre una presunta intervención cardiaca en Nueva York que nunca se confirmó, Paloma Cuevas no se quedó atrás y compartió una publicación que rápidamente se llenó de halagos.

Halagos a Paloma Cuevas por su relación con Luis Miguel

Paloma Cuevas y Luis Miguel. Especial

La novia de Luis Miguel decidió compartir una foto en donde se le ve con un look bastante elegante, junto a una reflexión y una canción de fondo que hace saber que está más cerca de el ‘Sol’ que nunca.

Según Quién, Paloma Cuevas se encuentra junto a Luis Miguel en Los Cabos, hasta donde el artista se desplazó para rodar una campaña publicitaria.

Sería en ese famoso destino paradisiaco en México en donde Paloma Cuevas se habría tomado la fotografía que compartió con sus seguidores y por la que ha causado tanto revuelo en redes sociales.

En la publicación de Instagram, la novia del ‘Sol de México’ compartió una reflexión:

Madurez no significa cuánto has vivido, es lo que has aprendido en este maravilloso viaje llamado VIDA, donde tu actitud decidirá tu destino”.

Reacciones de usuarios a la publicación de Paloma Cuevas

Como era de esperarse, las reacciones a la publicación de Paloma Cuevas no se hicieron esperar y su post en Instagram se llenó rápidamente de comentarios, la mayoría, en apoyo a su relación con Luis Miguel.

Cabe destacar que la historia de amor entre la empresaria y el cantante es algo que siempre ha cautivado a sus seguidores. Ellos se conocían desde que eran niños, por sus familias que eran muy cercana. Cada uno tomó luego su propio camino y Paloma se casó con Enrique Ponce, formando una familia con él, mientras que Luis Miguel continuó con su carrera y relaciones sentimentales, pero la amistad entre ambos siempre se mantuvo.

Tras la separación de Paloma y Enrique, comenzaron los rumores sobre la cercanía de la empresaria con el cantante hasta que en 2022 se hizo pública su relación. Desde ese entonces, es un romance que sus fans han seguido de cerca y que, con sus apariciones, causan emoción.

En esta línea, con la última publicación de Paloma Cuevas en su Instagram, sus seguidores no se guardaron nada y dejaron comentarios como:

La más preciosa. Gracias por hacer feliz al hombre que nos da alegría y orgullo.

Le agradezco tanto a Dios que te haya colocado en la vida de LM para darle paz y el amor que la vida le robó.

Sabia, hermosa, única. Bella por dentro y por fuera.

Te adoro, cuida bien a nuestro Sol, supongo que está más que resplandeciente en su amado Acapulco. Les deseo lo mejor a nuestro Micki y a ti.

Querida Paloma, quiero agradecerte por como cuidas a Luis Miguel, nunca lo vi tan feliz. Viva el amor.

Me encanta que siempre uses canciones de nuestro esposo en tus publicaciones.

Bella, gracias por cuidar tanto a Luis Mi.

Guapísima Paloma, eres un amor de persona, gran mujer de luz. Que Dios te bendiga grandemente a vos y a nuestro Sol de México.

‘El viajero’, la canción de Luis Miguel que posteó Paloma Cuevas

Paloma Cuevas y Luis Miguel. Especial

La publicación de Paloma Cuevas también llamó la atención puesto que acompañó su fotografía con la canción de ‘El Viajero’, de Luis Miguel, misma que se escucha de fondo en el reciente comercial protagonizado por el ‘Sol’.

Ese tema es una de los que mejor representa el vínculo de Luis Miguel con México. Es parte del álbum México en la Piel, publicado en 2004.

La canción utiliza la figura de un viajero para hablar, en realidad, de México y del sentimiento de pertenencia a la tierra.

El mensaje va más allá de describir paisajes. El viajero comienza buscando su destino y termina encontrando un lugar al que siente que pertenece. Por eso, conforme avanza la canción, el viaje deja de ser solamente físico y se convierte en una especie de viaje emocional por la identidad mexicana.

“El Viajero” volvió a estar en boca de todos por la nueva campaña de Coca-Cola en México, lanzada recientemente para celebrar los 100 años de la marca en el país. En el comercial aparece Luis Miguel y la canción acompaña las imágenes que muestran distintos aspectos de México, sus tradiciones y su riqueza cultural.

La elección del tema no parece ser una coincidencia. “El Viajero” es una canción que transmite un profundo sentimiento de orgullo y cariño por México, por lo que encaja perfectamente con una campaña que busca celebrar un siglo de historia de Coca-Cola en el país.

Además, la participación de Luis Miguel llamó especialmente la atención porque significó su regreso a la pantalla y nuevamente al centro de la conversación pública, después de varios meses en los que había mantenido un perfil más reservado.