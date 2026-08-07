"No pude continuar": La inesperada renuncia de Ariadne Díaz que dejó en shock a la producción de Corazón de Marruecos

Cuando todo apuntaba a que Ariadne Díaz volvería a compartir créditos con José Ron en una de las producciones más esperadas, la actriz sorprendió a sus seguidores al confirmar que finalmente ya no formará parte de la telenovela Corazón de Marruecos.

Ariadne Díaz abandona la nueva telenovela de Rosy Ocampo

Fue a mediados de junio cuando Ariadne anunció con entusiasmo que tendría una participación especial en la nueva telenovela producida por Rosy Ocampo, la productora con la que ha trabajado en varias ocasiones y con quien mantiene una estrecha relación profesional.

Aunque ya había realizado sesiones promocionales, Ariadne tuvo que renunciar a su participación especial. Captura de pantalla

En aquel momento, la actriz confesó sentirse muy emocionada por volver a colaborar con la productora y reencontrarse con José Ron, además de interpretar un personaje que describía como entrañable y diferente. Sin embargo, semanas después, el panorama cambió por completo.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Ariadne respondió una de las dudas que más le hacían sus seguidores: si continuaría en Corazón de Marruecos. Su respuesta fue tan breve como inesperada.

No, ya no voy a estar", confirmó la actriz, antes de explicar las razones que la llevaron a abandonar el proyecto cuando todo parecía estar listo para comenzar las grabaciones.

¿Por qué Ariadne Díaz renunció a Corazón de Marruecos?

Lejos de existir algún conflicto con la producción o con sus compañeros, Ariadne dejó claro que su salida obedeció únicamente a un tema de logística y calendario.

La actriz explicó que problemas de agenda le impidieron continuar con el proyecto de Rosy Ocampo. Mezcalent

Según explicó, cuando aceptó participar, la producción todavía no tenía definidas las fechas exactas de grabación, por lo que existía un amplio margen de tiempo para organizar su participación.

No obstante, conforme avanzó la planeación del melodrama, el calendario terminó coincidiendo con compromisos que la actriz ya tenía programados fuera de la Ciudad de México.

Esa situación hizo imposible ajustar ambas agendas. Con evidente tristeza, Ariadne reconoció que intentó encontrar una solución, pero finalmente no fue posible compatibilizar los tiempos.

De verdad me da muchísima tristeza porque me moría de ganas de estar", expresó durante la conversación con sus seguidores.

Ariadne Díaz rompe el silencio tras dejar Corazón de Marruecos

La actriz también aprovechó el momento para enviar un mensaje de afecto a quienes integran la producción. Ariadne aseguró que siente un enorme cariño por Rosy Ocampo, a quien considera una de las productoras más importantes de su carrera, además de destacar la amistad que mantiene con José Ron y África Zavala, protagonistas del melodrama.

Ariadne aseguró que la producción definió las fechas de grabación cuando ella ya tenía compromisos fuera de la Ciudad de México. IG

Por ello reconoció que su salida le genera una gran nostalgia, ya que esperaba reencontrarse con un equipo con el que ha compartido importantes proyectos a lo largo de su trayectoria.

A pesar de no formar parte del elenco, aseguró que seguirá muy de cerca el desarrollo de la historia y que no piensa perderse su estreno. También les deseó el mayor de los éxitos, convencida de que el público recibirá con entusiasmo esta nueva producción.

¿De qué tratará en la novela Corazón de Marruecos?

Corazón de Marruecos promete convertirse en una de las apuestas más ambiciosas de TelevisaUnivision. La historia sigue a Yasmine, una joven que escapa de Marruecos para evitar un matrimonio impuesto y que encuentra en México la oportunidad de comenzar una nueva vida.

La protagonista confesó que le entristece no compartir nuevamente escena con José Ron y África Zavala. IG

En ese camino conocerá a León, heredero de una importante familia dedicada a la joyería, con quien iniciará una historia de amor que deberá enfrentar diferencias culturales, prejuicios y numerosos obstáculos.

Actualmente, parte del elenco ya se encuentra grabando escenas en Marruecos. África Zavala ha compartido en redes sociales imágenes de los impresionantes paisajes donde se desarrolla la producción, mostrando desiertos, mercados tradicionales y escenarios naturales que servirán como marco para la historia.

¿Quién es el reparto de la novela Corazón de Marruecos?

Aunque la salida de Ariadne Díaz causó sorpresa entre sus seguidores, la producción continúa con un elenco encabezado por África Zavala, José Ron y Claudia Álvarez.

La actriz destacó el cariño que siente por Rosy Ocampo y por todo el elenco del melodrama. IG

Además de figuras como Daniela Romo, Chantal Andere, Luis Roberto Guzmán, Alexis Ayala, Mark Tacher, Arcelia Ramírez, Alberto Estrella, Luis Gatica, Pedro de Tavira, Michel Duval y Aarón Mercury, entre otros.

Todo indica que Corazón de Marruecos llegará a la pantalla a finales de 2026, combinando locaciones en Marruecos y México para contar una historia donde el amor, la libertad y el choque de culturas serán los principales protagonistas.