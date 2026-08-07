"Nadie nos va a extrañar 2": quién es quién en la serie mexicana que cautiva en Prime Video

La espera terminó y ‘Nadie nos va a extrañar 2’ se estrenó este viernes 7 de agosto en Prime Video.

La nueva temporada continúa la historia del grupo de amigos que logró conectar con el público gracias a una combinación de nostalgia por los años 90, momentos de humor, romance y una parte más emocional que fue tomando fuerza conforme avanzaba la trama.

Lo que comenzó como una historia juvenil y divertida terminó mostrando conflictos más profundos sobre la amistad, las pérdidas y los cambios que llegan al crecer.

Por lo anterior, fanáticos esperaban ansiosos el regreso de la historia con una segunda temporada.

¿De qué trata ‘Nadie nos va a extrañar 2’?

Nadie nos va a extrañar 2 en Prime Video. Especial

La historia arranca después del duro golpe que representó la muerte de Memo, uno de los integrantes más queridos e importantes del grupo. Tras su ausencia, Alex, Marifer, Tenoch y Daniela tienen que encontrar la manera de seguir adelante mientras enfrentan el último año de preparatoria y luchan por mantener vivo el negocio que construyeron juntos.

Sin embargo, su amistad comenzará a ponerse a prueba con la llegada de un nuevo grupo de estudiantes que entra en competencia directa con ellos dentro del negocio de hacer y vender tareas, poniendo en riesgo el lugar que habían conseguido dentro de la escuela.

Pero los retos van mucho más allá de los problemas del negocio. Los protagonistas también tendrán que enfrentarse a sus propios cambios personales, tomar decisiones sobre su futuro, sus relaciones y la persona en la que quieren convertirse. La gran pregunta comienza a ser qué pasará con ellos cuando termine la etapa que los mantuvo unidos.

A diferencia de la primera temporada, donde la historia mostraba cómo estos jóvenes encontraban una forma de sobrevivir a la escuela y hacerse un lugar dentro de ella, esta nueva entrega se enfoca en el difícil proceso de crecer, aceptar los cambios y entender que la etapa que compartieron juntos está llegando poco a poco a su final.

¿Quién es quién en el elenco de la serie?

Nadie nos va a extrañar 2 en Prime Video. Especial

La segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar” vuelve a reunir al grupo de jóvenes que conquistó al público en la primera temporada. El elenco principal retoma sus personajes mientras enfrentan las consecuencias de lo ocurrido en la primera entrega y los nuevos retos que llegan con el último año de preparatoria.

Axel Madrazo como Alex

Axel Madrazo interpreta a Alex, uno de los líderes del grupo y una pieza clave dentro del negocio de hacer y vender tareas en la escuela. Su personaje se caracteriza por ser ingenioso, creativo y con una gran capacidad para resolver problemas, aunque también carga con la presión de mantener unido al grupo.

En esta nueva temporada, Alex tendrá que enfrentar la ausencia de Memo y encontrar la manera de seguir adelante mientras intenta proteger todo lo que construyeron juntos. Además, tendrá que comenzar a pensar en su futuro y en quién quiere convertirse fuera de la preparatoria.

Camila Calónico como Marifer

Camila Calónico da vida a Marifer, una joven inteligente, sensible y con una personalidad muy marcada dentro del grupo. Su personaje representa una de las voces más emocionales de la historia, pues detrás de su fortaleza también enfrenta dudas sobre sus relaciones, sus sueños y el camino que quiere tomar.

En la segunda temporada, Marifer deberá adaptarse a los cambios que vive el grupo y enfrentar nuevas situaciones que pondrán a prueba sus amistades y su manera de ver el futuro.

Virgilio Delgado como Tenoch

Virgilio Delgado interpreta a Tenoch, uno de los integrantes más importantes del grupo de amigos. Su personaje aporta una combinación de humor y lealtad, pero también muestra las inseguridades de un joven que está intentando descubrir su lugar en el mundo.

Después de la pérdida de Memo, Tenoch tendrá que enfrentar nuevas responsabilidades y aprender a manejar los cambios que llegan con el final de la preparatoria.

Macarena Oz como Daniela

Macarena Oz interpreta a Daniela, una de las protagonistas que aporta una mirada diferente dentro del grupo. Su personaje atraviesa conflictos relacionados con su identidad, sus sentimientos y las expectativas que existen sobre ella.

En esta nueva entrega, Daniela continuará enfrentándose a decisiones importantes mientras intenta encontrar su propio camino sin dejar de lado los lazos que ha construido con sus amigos.

Ernesto Godoy como Memo

Ernesto Godoy interpreta a Memo, uno de los personajes más queridos de la historia. Aunque su muerte marca el inicio de la nueva temporada, su presencia sigue siendo fundamental para la trama, ya que su ausencia cambia por completo la dinámica del grupo.

Memo representa el recuerdo de la etapa que vivieron juntos y su pérdida obliga a Alex, Marifer, Tenoch y Daniela a enfrentar el duelo, valorar su amistad y aceptar que las cosas ya no volverán a ser iguales.

Nuevos personajes

La segunda temporada también introduce nuevos rostros que llegan para cambiar la dinámica del grupo. Entre ellos se encuentran estudiantes que se convierten en competencia directa para Alex y sus amigos dentro del negocio de las tareas, generando nuevos conflictos y poniendo en riesgo el lugar que habían conseguido en la escuela.

Estos nuevos personajes funcionan como una nueva etapa para la historia, ya que representan los cambios que llegan cuando los protagonistas dejan atrás la comodidad de lo conocido y empiezan a enfrentarse al mundo adulto.

En conjunto, el elenco de “Nadie nos va a extrañar 2” mantiene el espíritu de la primera temporada, pero con una historia más madura donde los personajes dejan de preocuparse solamente por sobrevivir a la escuela y comienzan a preguntarse qué harán cuando esa etapa de sus vidas termine.

¿Cuántos capítulos tiene ‘Nadie nos va a extrañar 2’?

Nadie nos va a extrañar 2 en Prime Video. Especial

La segunda temporada de “Nadie nos va a extrañar” cuenta con 8 capítulos, los cuales fueron estrenados completos en Prime Video este 7 de agosto.

La nueva entrega mantiene el formato de la primera temporada, con episodios de duración corta. Cada capítulo tiene una duración aproximada de 30 a 40 minutos, siguiendo la línea de la primera temporada, cuyos capítulos rondaban entre los 34 y 40 minutos aproximadamente.

La temporada completa tiene una duración estimada de alrededor de 5 horas en total, por lo que puede verse fácilmente en una sola sesión o en un fin de semana.