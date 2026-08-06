Perez Hilton “puede comunicarse” tras crisis de salud mental, informa su familia

La familia de Perez Hilton sigue actualizando el estado de salud del bloguero, tras la crisis que sufrió y por la cual se encuentra internado en un hospital local de Miami.

Desde que circuló la noticia sobre la hospitalización del famoso bloguero, su familia decidió mantener al tanto a sus seguidores y, poco a poco, conforme van siendo informados sobre el estado de salud de Perez Hilton, comparten la información referida a sus seguidores que están al tanto del creador de contenido.

Perez Hilton ‘puede comunicarse’, informa su familia

Actualización sobre Perez Hilton. Especial

En el más reciente comunicado, la familia del bloguero informó que hay una señal de esperanza tras la hospitalización de Perez Hilton.

Hemos podido confirmar que Perez puede comunicarse, lo que le ha dado esperanza a nuestra familia”, indica el comunicado publicado en el portal personal del bloguero.

La familia del creador de contenido indicó que la situación ha sido ‘increíblemente difícil y emotiva’, en parte, porque hay muy poca información a su alcance.

Todo esto ha sido increíblemente difícil y muy emotivo para nuestra familia, una situación que se ha complicado aún más porque se nos ha proporcionado muy poca información”, reza el texto.

Sin embargo, en el comunicado aprovecharon para agradecer a todos los que han estado al pendiente de la salud del famoso:

Nuestra familia quiere agradecer una vez más a todas las personas que nos han enviado oraciones, mensajes de apoyo y muestras de cariño para Perez. Su empatía y humanidad en este momento tan doloroso han significado para nosotros mucho más de lo que las palabras pueden expresar”.

En tanto, pidieron respetuosamente a los seguidores de Perez Hilton que continúen con sus oraciones, comprensión y apoyo mientras el bloguero sigue recuperándose.

Compartiremos más actualizaciones conforme recibamos información confirmada y nos sea posible hacerlo. Por ahora, vamos paso a paso y mantenemos toda nuestra atención donde debe estar: en Perez y en su recuperación”, agregaron.

El texto es atribuido a familiares y al equipo de Hilton.

¿Qué le pasó a Perez Hilton?

Actualización sobre Perez Hilton. Especial

Perez Hilton, uno de los blogueros de espectáculos más conocidos de Estados Unidos, fue hospitalizado de emergencia tras protagonizar un preocupante incidente durante una transmisión en vivo en TikTok.

Todo ocurrió cuando el también influencer realizó un directo en el que, de acuerdo con testigos y reportes de medios estadounidenses, parecía autolesionarse. La situación alarmó a miles de personas que seguían la transmisión, por lo que varios espectadores llamaron a los servicios de emergencia para solicitar ayuda.

Minutos después, paramédicos y agentes de la policía acudieron al lugar y trasladaron a Perez Hilton a un hospital en el área de Miami, donde permanece bajo atención médica.

En los últimos meses, Perez Hilton había hablado abiertamente sobre los difíciles momentos que atravesaba. Contó que había enfrentado problemas de ansiedad, una hospitalización por sepsis, un coágulo sanguíneo y una fuerte carga emocional derivada de esos problemas de salud.

De su estilo irreverente a la fama

Actualización sobre Perez Hilton. Especial

Mario Armando Lavandeira Jr., mejor conocido como Perez Hilton, es uno de los blogueros de farándula más famosos y polémicos de Estados Unidos. Nació el 23 de marzo de 1978 en Miami, Florida, en una familia de origen cubano, y alcanzó la fama a mediados de la década de los 2000 gracias a su sitio web PerezHilton.com, donde publicaba noticias, rumores y exclusivas sobre celebridades.

Su estilo irreverente fue lo que lo convirtió en un fenómeno de internet. No solo compartía información sobre artistas como Britney Spears, Paris Hilton, Lindsay Lohan o Madonna, sino que también editaba sus fotografías con dibujos y comentarios sarcásticos, algo que lo hizo muy popular, pero también le ganó numerosas críticas por cruzar los límites de la privacidad y el respeto.

Con el paso de los años, Perez Hilton se transformó en una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital. Además de su blog, participó en programas de televisión, condujo pódcasts, escribió libros y mantuvo una fuerte presencia en redes sociales, convirtiéndose en una de las voces más conocidas del mundo del espectáculo.

Sin embargo, su carrera también ha estado marcada por la controversia. Ha protagonizado enfrentamientos públicos con celebridades como Britney Spears, Lady Gaga, Ariana Grande y otros artistas, y en varias ocasiones ha reconocido que su forma de hacer periodismo de espectáculos fue demasiado agresiva. De hecho, en los últimos años ha dicho que intenta crear contenido con un enfoque menos ofensivo y más responsable.

En el plano personal, Perez Hilton es padre de tres hijos, nacidos mediante gestación subrogada, y con frecuencia comparte aspectos de su vida familiar en redes sociales. En los últimos meses también habló abiertamente sobre los problemas de salud y las dificultades emocionales que enfrentaba, antes del incidente que lo llevó a ser hospitalizado.