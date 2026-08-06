"Casi muero dos veces": El desgarrador video de Perez Hilton que anticipó su crisis médica

El ambiente alrededor del comunicador Mario Armando Lavandeira Jr., popularmente conocido como Perez Hilton, luego del incidente del pasado lunes en el que puso en peligro su vida, ha llevado a revelar datos de meses anteriores que pudieron advertir de una inestabilidad emocional.

Tras la difusión del audio de la llamada de emergencia al 911 realizada por espectadores que presenciaron su conducta errática en TikTok, la atención mediática se fijó en un video publicado por el propio bloguero en YouTube el pasado junio, donde algunos consideran que, comenzó a dar destellos de complicaciones en su salud mental.

En la grabación, el influencer de 48 años reveló que su decisión de vender su residencia en Las Vegas —valuada en cuatro millones de dólares— y reubicar a su familia se originó tras atravesar severas complicaciones médicas a inicios de año que pusieron en riesgo su vida, incluyendo una perforación estomacal por úlcera que derivó en sepsis, además de un coágulo masivo en la pierna."Casi muero dos veces este año": Las revelaciones de Perez Hilton en YouTube

Durante su mensaje audiovisual, Perez Hilton relacionó de forma directa la mudanza de estado con una experiencia de carácter espiritual producida por la vulnerabilidad de sus diagnósticos:

"Sé que esta mudanza será estupenda para mi familia. Haber estado a punto de morir dos veces este año y esa experiencia... uno nunca piensa que algo así vaya a suceder", afirmó en el video, asegurando además sobre la determinación de dejar Nevada que "Dios me dijo que me mudara a Miami. Estaba en el coche con mi madre y, de repente, el Espíritu Santo hizo que estas palabras salieran de mi boca: Mudémonos a Miami".

El blog de Perez Hilton marcó una época antes del auge de las redes sociales. IG theperezhilton

Asimismo, el generador de contenido externó el impacto emocional que supuso enfrentar la remoción de urgencia de la obstrucción sanguínea.

"Van a extirpar el coágulo de sangre que está completamente ocluido, que es enorme. Lo detectamos a tiempo, porque si ese coágulo de sangre hubiera llegado a mi pulmón o a mi corazón, podría haber sido muy grave", explicó meses atrás a su audiencia.

La familia de Perez Hilton ha pedido que la gente tenga respeto respecto a la información del creador de contenido.