Revelan primer vistazo a Emma Mackey como la Bruja Blanca en Las Crónicas de Narnia de Netflix

La revista Empire publicó la primera imagen oficial de Emma Mackey caracterizada como La Bruja Blanca. Esta esperada revelación visual pertenece a Narnia: El sobrino del mago, la nueva superproducción de Netflix. El fotograma muestra a la implacable antagonista de esta colosal adaptación literaria basada en la aclamada obra del autor británico C.S. Lewis.

La directora Greta Gerwig asume las riendas de este monumental proyecto cinematográfico tras su rotundo éxito mundial con Barbie. La plataforma de streaming cataloga esta cinta como el título más costoso y grandilocuente de toda su historia corporativa. El estreno global llegará a las pantallas a principios del año 2027 con una estrategia de distribución completamente inédita.

Emma Mackey como La Bruja Blanca de Narnia. Foto: Empire / Netflix

La cineasta negoció agresivamente para asegurar una ventana de exhibición prolongada en las salas de cine tradicionales. La empresa de entretenimiento modificó su modelo de negocios habitual para complacer las exigencias creativas de la realizadora. Los ejecutivos aceptaron proyectar la cinta durante varias semanas antes de sumarla a su catálogo digital.

El talento de Emma Mackey toma el enorme reto de encarnar a una de las villanas más icónicas de la literatura fantástica. La actriz abandona sus roles habituales para sumergirse en la gélida y calculadora personalidad de la soberana enemiga. Los fanáticos reaccionaron masivamente en internet al detallado diseño de vestuario que presenta el fotograma.

Un viaje a los orígenes de la magia

El largometraje adapta el sexto libro publicado de la franquicia original. La historia funciona como una precuela directa de los eventos clásicos de la saga. La cronología temporal permite que las nuevas generaciones entren al universo de Narnia sin necesidad de conocer absolutamente nada de las entregas anteriores.

El guion transporta a los espectadores a la ciudad de Londres en el año 1900. La narrativa presenta a los jóvenes Digory Kirke y Polly Plummer, dos vecinos que forjan una rápida amistad. Los protagonistas descubren misteriosos pasadizos secretos que conectan los áticos de sus respectivas viviendas londinenses.

Aslan en una escena de Las Crónicas de Narnia. Foto: Netflix

La curiosidad infantil los empuja a explorar estos oscuros túneles ocultos entre las paredes. Los niños entran por puro accidente al estudio prohibido de Andrew, el excéntrico tío del protagonista. Este familiar solitario practica magia de forma clandestina y esconde artefactos de un poder incalculable en su laboratorio.

El mago engaña a la niña para que toque un anillo experimental de origen desconocido. El contacto directo con la joya desvanece a la pequeña en una fracción de segundo ante los ojos de su amigo. El joven héroe toma otro anillo mágico para viajar hacia dimensiones paralelas y rescatar a su compañera.

El elenco estelar detrás de la gigantesca producción

El rostro intimidante de La Bruja Blanca lidera la exclusiva fotográfica de la publicación británica. La revista también incluyó en su portada el diseño final del majestuoso León Aslan. La legendaria actriz Meryl Streep presta su voz para dar vida al imponente felino que rige las tierras mágicas de este universo.

La actriz dará vida al famoso león de la saga Fotos: Grosby Group/ X: 80_kkoz

La producción armó un reparto internacional de primer nivel para respaldar esta épica historia de fantasía. Figuras de la talla de Daniel Craig y Carey Mulligan aportan su amplia experiencia a la pantalla. Tom Bonington y Denise Gough completan el círculo central de los talentos adultos en el exigente set de filmación.

La directora apostó por varios rostros emergentes para equilibrar la alineación actoral de la cinta. Los intérpretes Ava Jager y David McKenna aseguran roles secundarios de gran peso narrativo durante el desarrollo de la trama. El proyecto también marca el esperado debut profesional cinematográfico de la joven actriz Beatrice Campbell.