Narnia revela su nuevo logo y una foto de Greta Gerwig durante el rodaje

Narnia ya tiene una primera imagen oficial de su regreso al cine. Netflix presentó el logo animado de Narnia: El sobrino del mago y publicó una fotografía de Greta Gerwig durante la grabación de la película.

Aunque la plataforma todavía no muestra escenas de la historia, este adelanto permite conocer el nombre y la imagen con los que llegará la adaptación dirigida por Gerwig, quien también escribió el guión.

Las Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspian. Foto: Disney

¿Cómo es el primer vistazo a la nueva película de Narnia?

En el video difundido por Netflix aparece el logo animado de Narnia: El sobrino del mago. La plataforma acompañó la revelación con una imagen tomada detrás de cámaras, en la que Greta Gerwig observa el trabajo del equipo junto a una cámara.

La fotografía muestra parte del set, con una calle que parece recrear Londres. Por ahora, se trata de una imagen de la producción: Netflix aún no ha publicado un tráiler con escenas de la película.

Aslan en una escena de Las Crónicas de Narnia. Foto: Netflix

¿De qué tratará Narnia: El sobrino del mago?

La cinta adaptará El sobrino del mago, el libro de C. S. Lewis que cuenta el origen del mundo de Narnia. Será la primera vez que esta historia llegue al cine; las adaptaciones anteriores comenzaron con El león, la bruja y el armario.

David McKenna y Beatrice Campbell interpretarán a los jóvenes protagonistas. El reparto también incluye a Emma Mackey, Carey Mulligan, Ciarán Hinds, Daniel Craig y Meryl Streep.

¿Cuándo se estrena la película de Narnia?

Los preestrenos en IMAX comenzarán el 10 de febrero de 2027. Dos días después, el 12 de febrero, la película llegará a cines, mientras que su estreno en Netflix está previsto para el 2 de abril de 2027.

Ese periodo en salas llama la atención por ser más amplio que el de otros estrenos de la plataforma. Sin embargo, no significa necesariamente que Netflix vaya a adoptar la misma estrategia con todas sus películas.