"La Muñeca" en Netflix: en qué novela se basa y de qué trata la nueva serie polaca

“La Muñeca” es la nueva serie polaca de Netflix que llegó al catálogo el 16 de septiembre de 2026. La producción lleva a la pantalla una de las novelas más importantes de la literatura de Polonia y presenta una historia ambientada en la Varsovia del siglo XIX, donde el amor, las diferencias sociales, el dinero y las aspiraciones personales se mezclan en medio de una sociedad marcada por las apariencias.

La ficción, dirigida por Paweł Maślona, parte de una obra literaria publicada hace más de un siglo. La adaptación incorpora algunos elementos propios para darle un tratamiento contemporáneo y explorar desde otra perspectiva los conflictos de sus personajes.

¿En qué novela está basada La Muñeca de Netflix?

La Muñeca, serie polaca en Netflix. Netflix

La serie toma como referencia “Lalka”, conocida en español como “La muñeca”, una novela del escritor polaco Bolesław Prus, publicada originalmente entre 1887 y 1889. La obra es uno de los clásicos de la literatura polaca y utiliza la historia de sus personajes para retratar las diferencias económicas y sociales de la Varsovia del siglo XIX.

El protagonista es Stanisław Wokulski, un comerciante que consigue construir una importante fortuna y aspira a ingresar en los círculos de la aristocracia. Su vida da un giro cuando se enamora de Izabela Łęcka, una joven perteneciente a una familia aristocrática que, pese a su posición social, atraviesa serios problemas económicos.

La adaptación de Netflix mantiene este conflicto como uno de sus principales ejes, aunque no reproduce la novela de manera completamente literal. La producción incorpora cambios y elementos propios que permiten ampliar determinadas situaciones y presentar los conflictos de sus personajes con un enfoque pensado para una serie contemporánea.

¿De qué trata la seire de “La Muñeca”?

La Muñeca, serie polaca en Netflix. Netflix

La trama comienza cuando Wokulski regresa a Varsovia con una fortuna que le permite acercarse al mundo al que siempre ha querido pertenecer. Su interés por Izabela lo lleva a involucrarse cada vez más con su familia, cuya situación financiera representa una de las circunstancias que complican la relación entre ambos.

Aunque el dinero le abre algunas puertas, Wokulski descubre que integrarse en la aristocracia no depende únicamente de la riqueza. El apellido, las relaciones y las convenciones sociales siguen teniendo un enorme peso, mientras Izabela intenta desenvolverse dentro de un ambiente que también impone límites sobre sus decisiones y su futuro.

A partir de este conflicto, la serie amplía su mirada hacia otros personajes y sectores de la sociedad de Varsovia. Las diferencias entre quienes disfrutan de privilegios y quienes buscan mejorar sus condiciones de vida permiten que la producción explore un contexto marcado por las desigualdades, las apariencias y las aspiraciones personales.

Por ello, el romance entre Wokulski e Izabela es solo el punto de partida de una historia que también aborda el amor no correspondido, el dinero, las diferencias de clase y la búsqueda de un lugar dentro de una sociedad que parece tener reservado un espacio distinto para cada persona. Conforme avanzan los episodios, las decisiones de los protagonistas y los conflictos que los rodean ponen a prueba sus objetivos y la relación que han construido.

Elenco de la nueva serie polaca en Netflix

La Muñeca, serie polaca en Netflix. Netflix

La serie cuenta con un reparto principalmente polaco, encabezado por Tomasz Schuchardt y Sandra Drzymalska, quienes interpretan a los dos personajes alrededor de los que gira la historia. Entre los principales integrantes del elenco están:

Tomasz Schuchardt como Stanisław Wokulski : Un comerciante que consiguió hacer fortuna y ahora busca acercarse a la aristocracia. Su amor por Izabela termina influyendo en buena parte de sus decisiones.

: Un comerciante que consiguió hacer fortuna y ahora busca acercarse a la aristocracia. Su amor por Izabela termina influyendo en buena parte de sus decisiones. Sandra Drzymalska como Izabela Łęcka : Una joven de origen aristocrático que intenta encontrar su propio camino dentro de una sociedad llena de reglas y expectativas. Su relación con Wokulski es uno de los ejes de la historia.

Dariusz Chojnacki como Ignacy Rzecki : Amigo y socio de Wokulski, quien permanece cerca de él mientras enfrenta sus conflictos personales y económicos.

Jacek Braciak como Tomasz Łęcki : Padre de Izabela y miembro de una familia aristocrática que atraviesa problemas económicos, situación que afecta directamente el futuro de los Łęcki.

Magdalena Cielecka como Kazimiera Wąsowska : Una mujer perteneciente al entorno aristocrático que destaca por su personalidad independiente y por desafiar algunas de las convenciones de su época.

Mateusz Król como Julian Ochocki : Joven vinculado a la familia Łęcki y con una visión más cercana al progreso y a las nuevas ideas que comienzan a surgir en la sociedad.

Julia Wyszyńska como Florentyna : Personaje relacionado con el círculo cercano de Izabela y su familia.

Maria Kania como Marianna : Una joven cuya historia adquiere importancia conforme avanzan los acontecimientos de la serie.

Piotr Pacek como Starski : Un integrante del círculo aristocrático que mantiene vínculos con Izabela y que termina involucrado en los conflictos de los protagonistas.

Piotr Adamczyk como Krzeszowski : Un personaje relacionado con la aristocracia y con algunos de los enfrentamientos que se desarrollan a lo largo de la historia.

¿Cuántos episodios tiene “La Muñeca” y cuánto duran?

La Muñeca, serie polaca en Netflix. Netflix

La primera temporada de “La Muñeca” está formada por seis episodios, todos disponibles en Netflix desde el 16 de septiembre de 2026. Los capítulos tienen una duración de entre una hora y una hora con 12 minutos, por lo que completar la temporada requiere alrededor de seis horas y media.

Netflix no les asignó nombres propios a los capítulos. En la plataforma aparecen simplemente como Episodio 1, Episodio 2, Episodio 3 y así sucesivamente. Sin embargo, cada uno cuenta con una breve sinopsis que permite conocer cómo avanza la historia:

Episodio 1 — 1 h 10 min: Wokulski vuelve a Polonia después de hacer fortuna durante la guerra y decide conquistar a Izabela, dando inicio a la historia que marcará el resto de la temporada.

Episodio 2 — 1 h 6 min: Los planes de Izabela para viajar a París se complican, mientras Wokulski busca nuevas oportunidades para acercarse a ella y a su familia.

Episodio 3 — 1 h: Izabela comienza a aprovechar los sentimientos de Wokulski para impulsar sus propias aspiraciones, mientras Marianna desarrolla un interés por Ignacy.

Episodio 4 — 1 h 7 min: Una victoria mejora la posición de Wokulski y parece acercarlo a Izabela, pero una decisión tomada durante una subasta amenaza con cambiar la situación.

Episodio 5 — 1 h 5 min: Izabela y Wokulski abandonan temporalmente Varsovia. Mientras ella conoce las dificultades de sobrevivir en las calles, él continúa buscando la manera de aumentar su fortuna.

Episodio 6 — 1 h 12 min: La revelación de una verdad pone en peligro todo lo que Wokulski ha conseguido construir y lleva la historia hacia su desenlace.

¿Habrá una segunda temporada?

Por ahora, Netflix no ha confirmado una segunda temporada de “La Muñeca”, sin embargo, no significa que una continuación sea imposible.

Aunque Netflix presenta ‘La muñeca’ como una miniserie de seis episodios y eso apunta a que la producción fue planteada inicialmente como una historia limitada y no de varias temporadas, la plataforma podría cambiar su plan.

La posibilidad de continuar dependerá de la decisión de Netflix y de la recepción que tenga la producción, pero, para llevarse a cabo una segunda temporada deberán existir decisiones creativas propias para desarrollar la vida de los personajes.

Lo anterior, debido a que la novela original en la que la serie polaca está basada tiene una historia cerrada, aunque, lo que da esperanza es que la adaptación de Netflix ya introduce cambios respecto al material original y presenta una versión pensada para el público actual. Eso deja cierto margen para seguir explorando a sus protagonistas si la plataforma decide apostar por más episodios.