Prince Royce critica a los Latin Grammy por dejar a la bachata fuera de sus nominaciones

Prince Royce cuestionó públicamente a los Latin Grammy por la ausencia de discos de bachata entre los nominados a la categoría dedicada precisamente al género y al merengue, después de que su álbum colaborativo con Romeo Santos quedara completamente fuera de las candidaturas de este año.

El cantante publicó un mensaje en sus redes sociales un día después de que la Academia Latina de la Grabación revelara las nominaciones para la 27 edición de los premios, que se celebrará el próximo 12 de noviembre en Las Vegas. Royce aseguró que su reclamo va más allá de que su propio trabajo no haya sido seleccionado.

La categoría de Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata incluye este año a Música Para Bailar, de Fariana; Todo Llega, de Manerra; No Era El Plan, de Gabriel Pagán; Oye Eta Vaina, de Covi Quintana, y Chula, de Techy.

Prince Royce sostuvo que ninguno de esos proyectos puede considerarse propiamente un álbum de bachata y calculó que aproximadamente 15% de la música incluida entre los nominados pertenece al género. Esta cifra corresponde a la estimación del propio cantante y no a un análisis publicado por la Academia Latina de la Grabación.

¿Qué dijo Prince Royce sobre los Latin Grammy?

Royce aseguró que comprende que los premios son subjetivos y que ningún artista tiene garantizada una nominación. Sin embargo, consideró que incluir a la bachata en el nombre de una categoría también implica una responsabilidad de representación hacia el género.

El intérprete aclaró que su crítica no pretende restarle importancia al merengue, sino cuestionar por qué la bachata prácticamente desapareció de una categoría creada para reconocer a ambos estilos musicales.

“Tener artistas dominicanos nominados no significa automáticamente que la bachata esté representada”, escribió Royce.

El cantante añadió que ser dominicano corresponde a una nacionalidad, mientras que la bachata posee una identidad, una cultura y una historia propias.

La crítica también alcanzó al proceso de selección dentro de la industria. Royce afirmó que los premios no deberían convertirse en “un concurso de popularidad” en el que tengan mayor peso las relaciones profesionales, las campañas o los contactos de los artistas.

¿Por qué Romeo Santos y Prince Royce quedaron fuera?

Uno de los grandes ausentes de las nominaciones fue Better Late Than Never, el primer álbum conjunto de Romeo Santos y Prince Royce, lanzado sorpresivamente el 28 de noviembre de 2025 después de varios años de trabajo entre ambos artistas.

El disco contiene 13 canciones y fue presentado como un proyecto enfocado principalmente en la bachata, aunque incorpora fusiones y elementos contemporáneos. Tras su lanzamiento debutó en el número uno de la lista Tropical Albums de Billboard y alcanzó el segundo sitio de Top Latin Albums.

Nueve de sus canciones consiguieron ingresar simultáneamente a Hot Latin Songs, entre ellas Dardos, Lokita por mí, Estocolmo, Jezabel y La última bachata. Pese a esos resultados, el proyecto no recibió ninguna nominación en los Latin Grammy 2026.

El disco sí cumplía con el periodo general de elegibilidad anunciado por la Academia, que contempló grabaciones publicadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. Sin embargo, cumplir con ese periodo no garantiza una candidatura ni significa que un proyecto necesariamente haya sido inscrito en una categoría determinada.

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¿Qué exige la categoría de merengue y bachata?

La Academia Latina de la Grabación define la categoría de Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata para álbumes vocales o instrumentales de cualquiera de esos géneros, siempre que al menos 51% de su duración corresponda a material grabado nuevo.

Las reglas no establecen que cada edición deba incluir obligatoriamente la misma cantidad de discos de merengue y de bachata. Ese punto ayuda a explicar por qué la lista puede estar dominada por uno de los dos géneros, aunque precisamente esa situación es la que Prince Royce está cuestionando desde el punto de vista de representación.

La bachata posee además un peso cultural que trasciende la industria discográfica. La UNESCO inscribió en 2019 la música y el baile de la bachata dominicana en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, destacando su importancia dentro de la vida social y cultural de República Dominicana.

Prince Royce tiene 15 nominaciones y ningún Latin Grammy

La ausencia de Better Late Than Never prolonga además una historia particular entre Prince Royce y estos premios. El cantante acumula 15 nominaciones a los Latin Grammy a lo largo de su carrera, pero todavía no ha ganado una estatuilla, según el registro oficial de la Academia.

Su candidatura más reciente antes de este año ocurrió en la edición 2024, cuando Llamada Perdida compitió precisamente como Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata.

Romeo Santos tampoco aparece entre los candidatos de 2026 junto a Royce, pese al desempeño comercial de su proyecto conjunto. Hasta el momento, Santos no se ha pronunciado públicamente sobre la ausencia del álbum en las nominaciones.

La ceremonia de los Latin Grammy 2026 se realizará el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La ronda final de votación estará abierta para los miembros de la Academia Latina de la Grabación del 1 al 12 de octubre.

bgpa