Carlos "Chicken" Muñoz reaparece tras sufrir un choque séptico por comida contaminada

El conductor Carlos "Chicken" Muñoz, contó en redes sociales el complicado momento de salud que enfrentó recientemente y que, según sus propias palabras, lo llevó a estar al borde de la muerte.

El también conductor explicó que todo comenzó después de comer un poke bowl de atún, alimento que consideraba una opción saludable. Sin embargo, posteriormente presentó un cuadro que terminó en una cirugía de emergencia, terapia intensiva y un diagnóstico de choque séptico.

Muñoz decidió compartir su experiencia después de salir de esta situación y reconocer a las personas que estuvieron con él durante el proceso.

Chicken Muñoz terminó en terapia intensiva

En una publicación en Instagram, Carlos Muñoz relató que los médicos detectaron tres bacterias y un virus. El conductor relacionó el inicio del problema con el alimento que había consumido, aunque no presentó una confirmación médica de que el poke bowl fuera la causa de la infección.

No me imaginaba que un poke bowl de atún, al que siempre pensé como algo superhealthy, pudiera traer escondidas 3 bacterias y un virus, escribió.

El cuadro se complicó hasta provocar una peritonitis aguda por la ruptura del apéndice, por lo que tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia.

La situación no terminó con la operación. Muñoz ingresó a terapia intensiva, donde recibió tratamiento para mantener estables sus signos vitales mientras su organismo enfrentaba la infección.

El conductor reconoció que antes de vivir esta experiencia desconocía la gravedad que podía alcanzar una infección de este tipo y todo lo que implica una emergencia médica.

Le colocaron un catéter que llegaba hasta el corazón

Durante su estancia en terapia intensiva, el conductor también descubrió procedimientos que, hasta ese momento, eran completamente desconocidos para él.

Uno de ellos fue la colocación de un catéter a través de la yugular, que llegó hasta el corazón. Además, recibió norepinefrina, un medicamento utilizado en situaciones críticas para ayudar a mantener la presión arterial y la circulación.

No tenía idea de que existía un catéter que podía entrar por la yugular y llegar al corazón, ni comprendía que una máquina lanzándome chorros de norepinefrina sería la responsable de que mi cuerpo no se apagara, contó.

La experiencia llevó a Muñoz a reflexionar sobre lo rápido que puede cambiar una situación que parecía normal. Lo que comenzó con una comida terminó llevándolo al hospital y posteriormente a cuidados intensivos.

Carlos “Chicken” Muñoz, al borde de la muerte por un choque séptico tras comer comida contaminada Instagram: carloschicken7

Chicken Muñoz agradece al médico que le salvó la vida

Después de superar la etapa más complicada, Carlos "Chicken" Muñoz aprovechó su publicación para agradecer al personal médico que lo atendió.

En particular, mencionó al doctor Juan José Delgadillo Morales, a quien describió como una persona fundamental durante la emergencia.

Hace una semana tampoco sabía que tengo un ángel guardián llamado Juan José Delgadillo que literalmente me salvó la vida, escribió.

También agradeció a su familia y amigos, quienes lo acompañaron durante la hospitalización y el proceso de recuperación.

¿Qué es una peritonitis por ruptura de apéndice?

La apendicitis aguda ocurre cuando el apéndice se inflama y requiere atención médica. Si el problema no se trata a tiempo, el apéndice puede romperse y provocar que su contenido se extienda dentro del abdomen, ocasionando una infección conocida como peritonitis.

Cuando una infección grave afecta al organismo y provoca una respuesta que compromete la circulación y otros órganos, puede presentarse un choque séptico, una emergencia médica que requiere atención inmediata.

En el caso de Muñoz, el conductor explicó que la ruptura del apéndice y la posterior infección fueron las razones por las que terminó en terapia intensiva.

Carlos “Chicken” Muñoz, al borde de la muerte por un choque séptico tras comer comida contaminada Instagram: carloschicken7

Después de la cirugía y el tratamiento, el conductor fue reportado estable y comenzó su recuperación. Al mirar lo ocurrido con cierta distancia, aseguró que ahora puede contarlo como una experiencia que le cambió la manera de valorar la vida.

Hoy, puedo contar esta experiencia como una anécdota, y hoy que sé que pude haberme ido, solo puedo celebrar la vida y a los míos. Gracias, vida, por esta nueva oportunidad, expresó.

Por ahora, Carlos "Chicken" Muñoz continúa recuperándose tras el episodio que lo mantuvo hospitalizado y que, según relató, le hizo entender de golpe lo delicada que puede ser una infección cuando se complica.