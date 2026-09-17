Rockotitlán abre sus puertas a jóvenes talentos con el festival “Herederos del Rock”

El próximo domingo 20 de septiembre se llevará a cabo la primera edición del Festival “Herederos del Rock”, a partir de las 14:00 horas, con la energía del rock, bazar y comida. Será un encuentro pensado para dar espacio a jóvenes talentos y nuevas propuestas musicales. La idea es que los participantes tengan la oportunidad de presentarse en un escenario profesional y compartir su música con el público.

Este foro del rock en español busca recuperar ese espíritu y apoyar a las nuevas generaciones, ofreciéndoles un lugar donde puedan mostrar su música, darse a conocer y comenzar a desarrollar sus proyectos, expresaron integrantes de Rockotitlán.

En sus inicios, Rockotitlán se consolidó como “El Lugar del Rock”, un símbolo de resistencia y comunidad que trascendió modas.

Veinte años después de su cierre en 2004, Rockotitlán renace en Ciudad Satélite, el 11 de junio del presente año, donde tocaron Ritmo Peligroso y Kerigma como bandas inaugurales, honrando el espíritu original y el legado de Tony Méndez.

Excélsior

El Festival “Herederos del Rock” es prueba de que la electricidad del rock mexicano nunca se apaga y de que renacerán nuevas generaciones con la misma actitud de siempre.

También expresaron que “Rockotitlán está abriendo estos espacios porque históricamente ha sido un lugar para bandas que no tenían dónde presentarse. Desde sus inicios, en 1985, el foro nació con la intención de dar espacio a grupos que otros lugares no recibían y terminó convirtiéndose en uno de los escenarios más importantes del rock mexicano”.

Este foro del rock busca conservar la misma filosofía que tuvo en los 80, ser un espacio para descubrir y apoyar nuevos talentos. Durante su historia, por Rockotitlán pasaron bandas que posteriormente se volvieron importantes dentro de la música mexicana, como Caifanes, Café Tacvba, La Maldita Vecindad, Santa Sabina, Fobia y Ritmo Peligroso, entre muchas otras.

En su nueva etapa, se continúa invitando a bandas emergentes a participar en sus actividades y actualmente incluso cuenta con convocatorias para que los grupos se postulen a sus próximas presentaciones.

En el Festival “Herederos del Rock” participarán ocho grupos de jóvenes talentos: RPC Trío Power, Lauve Lacor, Bandidos Espaciales, Luzz Cortés, Rusty, Wound Band, Santiago en la Guerra y La Frigida Dominanti, con propuestas de diferentes géneros musicales, buscando que exista variedad y que cada agrupación pueda presentar su propio estilo. También se contará con la presencia de Xoconoxtl, Octavio Soto y Outopi Gastronomía, así como de Cocina de Barrio, Sushi Maki, Riff, Jochotitlán y Taco Rock.

Entre los géneros que pueden encontrarse dentro de esta diversidad están el rock, punk, indie, metal y otras variantes de la música alternativa. Esto coincide con la apertura que actualmente tiene Rockotitlán hacia distintos géneros y nuevas propuestas.

La programación habitual actual de Rockotitlán contempla principalmente actividades los jueves, viernes y sábados, por lo que este encuentro dominical representa una propuesta diferente dentro de su programación.

“Rockotitlán espera que este primer encuentro dé visibilidad a las nuevas generaciones de músicos, descubra propuestas interesantes y les brinde una experiencia profesional sobre el escenario.

La intención no es solamente que los grupos tengan un lugar donde tocar, sino que puedan darse a conocer, ganar experiencia, conectar con el público y continuar desarrollando sus proyectos musicales. De esta manera, Rockotitlán busca volver a funcionar como un semillero de nuevos artistas, tal como ocurrió durante sus primeros años”, apuntaron integrantes de Rockotitlán.