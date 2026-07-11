Ingreso Universal de la CDMX alcanza más de 97 mil beneficiarios

Más de 97 mil personas, de entre 57 y 59 años, reciben un apoyo económico de dos mil pesos bimestrales a través del programa Ingreso Ciudadano Universal, informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Al encabezar este sábado la incorporación de 25 mil nuevos beneficiarios en la Utopía Mixiuhca, Brugada recordó que la meta para este 2026 es elevar el padrón a 155 mil personas y avanzar hacia la cobertura universal de este grupo de edad en la Ciudad de México.

El apoyo se entrega sin condicionamientos y únicamente exige dos requisitos: tener entre 57 y 59 años y residir en la Ciudad de México.

Es el único programa en el país que reconoce el derecho de todas y de todos ustedes, sin condicionamiento alguno, a un ingreso garantizado por el Estado”, afirmó Brugada.

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Con este apoyo, los beneficiarios reciben dos mil pesos bimestrales hasta cumplir 60 años, edad a partir de la cual podrán incorporarse a otros programas sociales y, posteriormente, acceder a la Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, precisó la jefa de Gobierno.

Brugada sostuvo que el programa busca cubrir a un sector que todavía no es considerado adulto mayor, pero que comienza a enfrentar mayores dificultades para acceder al empleo y atender problemas de salud.

A partir de hoy tienen garantizado un apoyo económico mujeres y hombres de la Ciudad de México, luego otro de 60 a 64 y luego otro de 65 en adelante. Hasta el último aliento estarán apoyados”, expresó.

Ante miles de beneficiarios reunidos en las canchas de futbol de la Utopia Mixhuca, la jefa de Gobierno defendió el gasto destinado a programas sociales y rechazó que éstos comprometan las finanzas de la Ciudad.

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Los recursos públicos son suficientes cuando se administran sin privilegios ni corrupción”, dijo.

Y agregó que su gobierno busca devolverlos a la población mediante obras, servicios y apoyos sociales.

Durante el acto, Brugada también invitó a los nuevos beneficiarios a utilizar gratuitamente las instalaciones deportivas y culturales de estos espacios.