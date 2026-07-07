¡Elton John regresa a México!; fechas y cuándo comprar boletos para sus conciertos en Estadio Banorte 

Elton John sorprendió a sus fans mexicanos al confirmar un rumor que comenzó a circular hace unos días: dará conciertos en México como parte de su gira de despedida. El cantante compartió un mensaje en el que confirmó todos los detalles.

El británico llegará a México dentro de unos meses y aquí te contamos los detalles de todo lo que se sabe de sus próximos shows en nuestro país para que no te pierdas a Elton John.

El cantante Elton John. AFP

¿Cuándo se presentará Elton John en el Estadio Banorte?

Apunta las fechas porque Elton John dará dos conciertos en el Estadio Banorte, recinto que durante el Mundial 2026 recibe el nombre de Estadio Ciudad de México.

Los conciertos de Elton John en el Estadio Banorte se realizarán los próximos 2 y 3 de octubre. El músico compartió unas palabras sobre lo que significa México en su carrera.

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“La Ciudad de México siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón. Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera hacer una gira por Latinoamérica durante mi gira de despedida, lo que hace que este regreso sea especialmente significativo. Estoy emocionado de poder compartir finalmente este momento tan especial con mis fans después de tantos años”.

¿Cuándo comprar boletos para los conciertos de Elton John en Estadio Banorte?

Si no te quieres perder a Elton John en México, te contamos que habrá varias ventas en las que podrás conseguir tus boletos para alguno de sus conciertos.

La primera venta será la Banorte, la cual se realizará el 13 y 14 de julio y podrán tener acceso a ella las personas que tengan alguna tarjeta de crédito o débito de dicha tarjeta.

La siguiente venta será la Rocket Club para la cual deberás registrarte en el siguiente link https://www.eltonjohn.com/rocket-club#sign-up para poder obtener acceso a ella. La venta a fans comenzará el 15 de julio a las 12:00 PM en Superboletos.

Por otra parte, la venta general será el 16 de julio a las 12:00 PM, hora del centro de México en Superboletos.

Además, tampoco se ha confirmado información sobre el precio de los boletos para los conciertos de Elton John en México, pero se espera que dentro de unos días se revelen estos datos.