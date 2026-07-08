¿Qué es el Rocket Club? Así puedes comprar boletos para Elton John en México

Después de más de una década sin presentarse en la capital del país, Elton John volverá a ofrecer conciertos en México. El cantante británico se presentará el 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, pero antes de la venta general habrá varias preventas y una de ellas estará dirigida exclusivamente a los integrantes del Rocket Club.

Si planeas asistir a alguno de los conciertos, es importante conocer cómo funciona esta comunidad, ya que será una de las formas de comprar boletos antes que el público en general.

Elton John regresará a la Ciudad de México con dos conciertos programados para octubre en el Estadio Banorte. Super Boletos

¿Qué es el Rocket Club de Elton John?

El Rocket Club es la comunidad oficial de seguidores de Elton John.

Registrarse es gratuito y permite recibir noticias sobre la carrera del artista, lanzamientos, contenido exclusivo y avisos relacionados con sus conciertos alrededor del mundo.

En el caso de los conciertos en México, pertenecer al Rocket Club también dará acceso a una preventa exclusiva, programada antes de que inicie la venta general de boletos.

Eso sí, formar parte de la comunidad no garantiza conseguir entradas, ya que la compra dependerá de la disponibilidad y de la demanda que tengan las dos fechas programadas en la Ciudad de México.

Los integrantes del Rocket Club tendrán acceso a una preventa exclusiva antes de la venta general de boletos. Captura de Pantalla

¿Cómo registrarte al Rocket Club?

Para ingresar al Rocket Club es necesario crear una cuenta en el sitio oficial de Elton John.

El proceso consiste en registrar un nombre, un correo electrónico y confirmar la suscripción mediante el mensaje que llega a la bandeja de entrada.

Una vez completado el registro, los usuarios comenzarán a recibir información oficial sobre los conciertos, así como los enlaces e instrucciones para participar en la preventa cuando llegue la fecha correspondiente.

Por ello, los organizadores recomiendan revisar constantemente el correo electrónico con el que se realizó el registro.

El registro al Rocket Club es gratuito y permite recibir información sobre preventas y lanzamientos del cantante. Web The Rocket Club

Estas son las fechas de las preventas para Elton John

La venta de boletos estará dividida en varias etapas.

Los tarjetahabientes Banorte podrán participar en la preventa los días 13 y 14 de julio, a partir de las 12:00 horas.

Posteriormente, el 15 de julio, también al mediodía, será el turno de los integrantes registrados en el Rocket Club.

Por su parte, la venta general comenzará el 16 de julio, cuando cualquier persona podrá adquirir entradas, siempre que todavía exista disponibilidad.

Además, se ofrecerá un número limitado de paquetes VIP, que incluirán beneficios adicionales para los asistentes.

El cantante Elton John. AFP

¿Qué incluyen los paquetes VIP?

Además de los boletos preferentes, algunos asistentes podrán adquirir experiencias especiales preparadas para esta gira.

Entre los beneficios anunciados se encuentran el acceso a zonas exclusivas, artículos conmemorativos, una recepción previa al concierto y la oportunidad de tomarse una fotografía junto al piano utilizado en el espectáculo.

La disponibilidad de estos paquetes también será limitada. Elton John volverá a México tras 14 años

Los conciertos marcarán el regreso de Elton John a la Ciudad de México después de 14 años.

Su última visita ocurrió en marzo de 2012, cuando ofreció dos presentaciones en el Auditorio Nacional.

Originalmente, el artista tenía previsto regresar años antes como parte de una gira por Latinoamérica, pero esos planes tuvieron que modificarse debido a la pandemia de COVID-19.

Ahora, el intérprete de “Rocket Man”, “Tiny Dancer”, “Your Song” y “Goodbye Yellow Brick Road” finalmente se reencontrará con el público mexicano en lo que forma parte de su gira de despedida.