María Antonieta de las Nieves reacciona a polémica de Florinda Meza por disfraz del Piojo Alvarado

La polémica por el disfraz de La Chilindrina que utilizó Roberto “Piojo” Alvarado durante las celebraciones de Halloween volvió a poner en el centro de la conversación a María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza.

Aunque todo comenzó como un homenaje al popular personaje de El Chavo del 8, la situación terminó reavivando las diferencias que existen desde hace años entre las dos actrices.

En medio de los comentarios y rumores que circularon en redes sociales sobre una supuesta amenaza de demanda contra el futbolista de Chivas, Florinda Meza salió a aclarar que no tenía intención de emprender acciones legales por el disfraz. Sin embargo, el episodio dio pie a que María Antonieta hablara públicamente sobre la titularidad de La Chilindrina y expresara su agradecimiento al jugador.

Mensaje falso de Florinda Meza por el disfraz del Piojo Alvarado

Polémica tras disfraz del Piojo Alvarado de La Chilindrina. @chivas

La controversia comenzó cuando El Piojo Alvarado apareció caracterizado como La Chilindrina durante las celebraciones de Halloween de este año. El futbolista lució el tradicional vestido verde, las mangas rojas, los lentes y las pecas que distinguen al personaje interpretado por María Antonieta de las Nieves.

Su caracterización llamó la atención de los aficionados y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. No obstante, poco después surgieron publicaciones que aseguraban que Florinda Meza estaba molesta por el uso del personaje e incluso amenazaba con demandar al jugador.

La información provocó numerosos comentarios, especialmente por la conocida disputa que existe alrededor de los derechos de los personajes creados para el universo de Chespirito.

Ante la difusión de estos mensajes, Florinda Meza aclaró que no había amenazado legalmente al futbolista. La actriz explicó que la publicación que circulaba en redes sociales no era auténtica y que se había utilizado su identidad para difundir información falsa.

De esta manera, negó que tuviera intención de demandar al Piojo Alvarado por haberse disfrazado de La Chilindrina.

La aclaración permitió conocer que la supuesta amenaza legal no provenía de la actriz, aunque la controversia continuó debido a los antecedentes que existen entre ella y María Antonieta de las Nieves.

María Antonieta de las Nieves reacciona a polémica

Polémica tras disfraz del Piojo Alvarado de La Chilindrina. @lachilindrinaoficial

Durante su aparición en la alfombra roja de los Premios Líderes de México, María Antonieta de las Nieves fue cuestionada sobre la polémica que rodeó al disfraz del Piojo Alvarado como La Chilindrina.

Lejos de molestarse por la caracterización, la actriz se mostró emocionada y agradecida con el futbolista de Chivas. Incluso reveló que ya le había enviado un mensaje para expresarle su cariño.

“El Piojo, mi vida. Adoro al Piojo. Ya le mandé mensaje para decirle que lo quiero mucho, que gracias por disfrazarse de La Chilindrina, que me sentí muy orgullosa”, expresó.

También aprovechó el encuentro con los medios para enviarle un mensaje directamente al jugador:

Si me ves, Piojito, te estoy diciendo que muchas, muchas gracias y te quiero mucho”.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención durante sus declaraciones ocurrió cuando le preguntaron sobre quién podía reclamar por el uso de La Chilindrina.

María Antonieta fue contundente al defender su posición sobre el personaje y aseguró que cuenta con la autorización correspondiente para utilizarlo.

La única que puede decir algo soy yo, porque yo tengo la autorización y soy la dueña del personaje de La Chilindrina”, afirmó.

¿Por qué Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves están distanciadas?

Polémica tras disfraz del Piojo Alvarado de La Chilindrina. @florindamezach1

Las diferencias entre ambas actrices no son recientes. Aunque compartieron durante años los foros de grabación de El Chavo del 8 y llegaron a mantener una amistad cercana, con el tiempo su relación se deterioró por distintos desacuerdos personales y profesionales.

Uno de los principales motivos del distanciamiento fue la controversia legal por los derechos del personaje.

María Antonieta de las Nieves interpretó a La Chilindrina desde los primeros años de El Chavo del 8. Sin embargo, cuando buscó desarrollar proyectos propios relacionados con el personaje, surgieron diferencias sobre quién tenía los derechos para utilizarlo comercialmente.

La actriz sostuvo que registró La Chilindrina a su nombre después de identificar una situación relacionada con el vencimiento de los registros anteriores.

La decisión provocó un conflicto con Roberto Gómez Bolaños y Televisa, que buscaron recuperar los derechos del personaje.

El litigio se prolongó durante varios años y, de acuerdo con los antecedentes publicados sobre el caso, terminó favoreciendo a María Antonieta de las Nieves, quien conservó el registro del personaje.

El conflicto volvió a generar titulares en diciembre del 2025, cuando Florinda Meza habló sobre el tema durante una entrevista con el programa chileno Only Fama.

En aquella conversación, la viuda de Roberto Gómez Bolaños acusó a María Antonieta de las Nieves de haberse quedado con La Chilindrina mediante un supuesto soborno a un funcionario del área de derechos de autor.

Florinda aseguró que la actriz habría obtenido información sobre el vencimiento de los registros para adelantarse y registrar el personaje a su nombre.

La verdad es que ella robó un personaje. El personaje era de Roberto”, dijo.

Cuando la prensa cuestionó a María Antonieta de las Nieves sobre los señalamientos de Florinda, la actriz prefirió no entrar en una confrontación pública.

En enero de este año, respondió brevemente: “Sin comentarios. A todos que les vaya muy bien y que sean muy felices”.

También dejó entrever que no tendría inconveniente en encontrarse nuevamente con su antigua compañera, pese a las diferencias que han protagonizado durante los últimos años.