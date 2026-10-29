Revelan la polémica palomera de Dune 3: Diseños, detalles y controversia

AMC Theatres reveló las nuevas palomeras coleccionables para el esperado estreno de Dune: Parte Tres. La cadena de cines estadounidense apostó nuevamente por diseños provocativos y virales para generar una conversación masiva antes de la llegada de la película a las salas. Los directivos de la compañía decidieron exprimir al máximo el filón comercial de estos singulares recipientes.

La empresa presentó dos modelos principales inspirados en el árido universo de ciencia ficción del director Denis Villeneuve. El primer recipiente, bautizado oficialmente como Sandworm Thumper, simula el famoso dispositivo tecnológico que los guerreros fremen utilizan en las dunas para atraer a los gigantescos gusanos de arena. El artefacto luce detalles mecánicos y un acabado desértico de alta calidad.

La palomera de Dune 3 tiene forma de gusano. Foto de X: @ODEONCinemas

El segundo diseño, denominado Double Sandworm, muestra a dos enormes criaturas Shai-Hulud fusionadas en un solo envase. La compañía promociona este peculiar recipiente doble como la opción ideal y divertida para compartir las palomitas en pareja o entre amigos. Las temibles fauces abiertas de los monstruos sirven como los accesos directos al alimento.

La colección completa también incluye llamativas tazas luminosas, misteriosos llaveros sorpresa, adorables peluches y artículos exclusivos del Gremio Espacial. Los complejos de AMC y los cines Odeon en el continente europeo venderán estos codiciados productos de edición limitada. Los precios de venta al público en la zona de dulcería permanecen bajo absoluta reserva.

El negocio millonario detrás de los memes y las palomeras

La agresiva estrategia comercial surge tras el brutal impacto mediático del envase de la segunda entrega a principios del año 2024. Aquel primer contenedor desató miles de comentarios, un sinfín de memes virales e incluso provocó parodias en el legendario programa de televisión estadounidense Saturday Night Live. El recipiente rompió las barreras convencionales de las redes sociales.

Varios revendedores aprovecharon el furor de los coleccionistas y ofertaron la palomera original en plataformas como eBay por cientos de dólares. El artículo de culto, con un precio inicial en cines de 24.99 dólares, alcanzó cotizaciones insólitas en el mercado secundario. Algunas pujas superaron los 800 dólares entre los seguidores más acérrimos de la franquicia.

La palomera de Dune 3 causó revuelo por su diseño. Foto de X: @ODEONCinemas

El marketing de entretenimiento transformó un simple envase de plástico en un codiciado objeto de deseo digital. La viralidad demostró a los exhibidores cinematográficos que pueden multiplicar sus ingresos notablemente. Solo necesitan ofrecer productos con una identidad visual fuerte, un toque de humor y un enorme potencial nostálgico para cautivar a las audiencias.

El lucrativo fenómeno de la dulcería temática abarca múltiples estrenos taquilleros recientes de la industria de Hollywood. Franquicias mundiales como Barbie, Deadpool y Wolverine, Mean Girls o Gladiator II lanzaron recipientes tridimensionales extravagantes. Estos envases dominaron la conversación digital durante meses y dispararon drásticamente las ganancias de los cines.

La batalla en taquilla contra los superhéroes de Marvel

Dune: Parte Tres, protagonizada por la estrella juvenil Timothée Chalamet, llegará a la pantalla grande el próximo 18 de diciembre de 2026. Esta fecha marca un choque frontal y directo contra Avengers: Doomsday, otra de las superproducciones más esperadas y mediáticas de la presente década. La competencia por el dinero de los espectadores será feroz.

Timothée Chalamet como Paul Atreides Foto: Warner Bros

Las cadenas cinematográficas librarán una intensa batalla comercial por captar la atención del público casual y dominar las ventas totales. Los artículos coleccionables funcionarán como la primera línea de ataque promocional. Ambas franquicias intentarán atraer a legiones de fanáticos a las ansiadas funciones de estreno a nivel global.

Los exigentes consumidores dictarán el éxito final de esta nueva oleada de artículos promocionales en la recta final del año. La respuesta inmediata en redes sociales y la demanda real en taquilla definirán el rumbo del negocio. El estudio comprobará si las nuevas criaturas del desierto logran superar el impacto cultural de sus polémicas predecesoras.