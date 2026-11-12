Mägo de Oz en Arena Ciudad de México: setlist, cómo llegar y lo que debes saber de su concierto

Mägo de Oz es una de las bandas de rock españolas más populares y en México tiene miles de fans que esperan con ansías verlos dentro de poco en el concierto que darán en la capital del país en unos días.

Si eres fan de Mägo de Oz y acudirás al concierto que darán en la Arena Ciudad de México, aquí te contamos todos los detalles para que disfrutes el show que darán los españoles.

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¿Cuándo se presentará Mägo de Oz en la Arena Ciudad de México?

Mägo de Oz estará en la CDMX para ofrecer un concierto en la Arena Ciudad de México, sin duda será un momento muy especial para todos sus fans.

Serán el próximo 15 de noviembre cuando Mägo de Oz se presente en la Ciudad de México. Se espera que el show de inicio a las 9:00 PM, así que toma tus precauciones para que llegues a tiempo.

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¿Cómo llegar a la Arena Ciudad de México?

La Arena Ciudad de México está ubicada en Avenida de las Granjas número 200 en la colonia Santa Bárbara en la alcaldía Azcapotzalco. Si lo deseas puedes llegar en transporte público, la manera más fácil es en metro.

La estación más cercana es la de Ferrería/Arena Ciudad de México de la línea seis. Al salir de la estación deberás caminar alrededor de cinco minutos.

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Si llegarás en coche no te preocupes ya que el recinto cuenta con un gran estacionamiento el cual es gratuito.

Probable setlist de Mägo de Oz en la Arena Ciudad de México

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Mägo de Oz interprete en su próximo concierto en CDMX.

Malicia

Abracadabra

Molinos de viento

Ríos de lágrimas

El que quiera entender que entienda

Hechizos, pócimas y brujería

Mi cuerpo y yo nos dejamos de hablar...

Y ahora voy a salir

La danza del fuego

La ruta de los sordos

Hasta que el cuerpo aguante

Guitar Solo

Presentación Músicos

La costa del silencio

Fiesta pagana