Gorillaz en CDMX: este es el precio de los boletos para su concierto en Palacio de los Deportes

Gorillaz está listo para reencontrarse con sus fans mexicanos antes de que termine el 2026. La banda británica, conocida por canciones como "Clint Eastwood", "Feel Good Inc." y "DARE", tiene preparadas varias presentaciones en el país, entre ellas un concierto en solitario.

La agrupación liderada por Damon Albarn es una de las más reconocidas por su propuesta musical y por los personajes animados que forman parte de su identidad.

Foto de IG: Gorillaz

Para quienes llevan tiempo esperando la oportunidad de escuchar sus éxitos en vivo, los próximos meses serán una buena ocasión para hacerlo. Además de formar parte de uno de los festivales más importantes de la capital, el grupo ofrecerá un espectáculo propio en el que sus seguidores podrán disfrutar de su música.

¿Cuándo será el concierto de Gorillaz en el Palacio de los Deportes?

Como parte de su gira The Mountain Tour 2026, la banda británica llegará al Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el viernes 11 de diciembre.

Esta presentación será diferente a su participación en el Corona Capital, ya que se tratará de un concierto en solitario.

Instagram: Gorillaz

Otro de los detalles que se dieron a conocer es que la cantante mexicana Luisa Almaguer será la encargada de abrir el concierto, por lo que su música también formará parte de esta noche.

¿Cuánto cuestan los boletos de Gorillaz en CDMX?

Si estás pensando en comprar entradas para ver a Gorillaz en el Palacio de los Deportes, es importante que conozcas los precios de las diferentes secciones antes de elegir tu lugar.

Este 12 de noviembre se difundió la de costos de los boletos después de que se realizará la primera preventa. A continuación, te compartimos los precios:

IG: Gorillaz

Pista: 2,951.50 pesos.

Nivel B: 4,191.25 pesos.

Nivel C: 2,455.25 pesos.

Nivel D: 1,835.25 pesos.

Nivel E: 1,215.25 pesos.

¿Cuándo comienza la preventa de boletos para Gorillaz en CDMX?

Además de conocer los precios, otro punto que deben tomar en cuenta los seguidores es el calendario de venta de entradas, ya que habrá distintas oportunidades para conseguir un lugar en el concierto.

El proceso de compra contempla una primera preventa especial el 12 de noviembre, con una cantidad limitada de boletos disponibles.

Para el 13 de noviembre está programada otra etapa de preventa dirigida a los clientes de HSBC, quienes podrán adquirir sus entradas antes de que se habilite la compra para todo el público. Después de estas etapas comenzará la venta general.

Foto de IG: Gorillaz

Las entradas se podrán conseguir mediante Ticketmaster y en las taquillas del Palacio de los Deportes.

¿Qué otros conciertos tendrá Gorillaz en México en 2026?

La presentación del 11 de diciembre no será la única oportunidad que tendrán los fans mexicanos de ver a la banda en vivo, ya que su agenda incluye otras dos fechas en el país.

Antes de llegar al Palacio de los Deportes, Gorillaz formará parte del Corona Capital 2026 el 20 de noviembre, festival que reunirá a diferentes artistas internacionales en la Ciudad de México.

Más adelante, el 9 de diciembre, el grupo se presentará en el Coliseo GNP de Guadalajara, donde también ofrecerá un concierto como parte de su gira.