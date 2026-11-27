La publicación de un perfil sobre Taylor Swift en la revista Vanity Fair abrió una discusión sobre la vida personal y profesional de la cantante estadounidense, luego de que antiguos compañeros de escuela y personas vinculadas con la industria musical compartieran experiencias con ella.

El reportaje, titulado “The Mastermind”, reúne testimonios que cuestionan algunos episodios de la trayectoria de la intérprete. Aunque la artista NO ha emitido una declaración pública, una persona cercana a ella reveló cómo habría recibido las acusaciones y cuál es la postura de Travis Kelce.

Así reaccionó Taylor Swift al artículo de Vanity Fair

De acuerdo con información publicada por Page Six, Taylor Swift no estaría preocupada por las declaraciones recopiladas en el reportaje ni considera que los testimonios representen de manera precisa su personalidad o los acontecimientos que han acompañado su carrera musical.

Una fuente cercana a la intérprete aseguró que la cantante reconoce que puede cometer errores, pero cuestiona la selección de experiencias personales que utilizó la revista para construir el perfil publicado en noviembre de 2026.

“Taylor nunca ha pretendido ser perfecta, pero no cree que una colección de viejas quejas y anécdotas desfavorables defina quién es o lo que ha logrado”, declaró el informante al medio estadounidense.

La misma persona señaló que Swift tendría dudas sobre el proceso mediante el cual se elaboró el reportaje, pues considera que los responsables de la publicación habrían buscado testimonios que coincidieran con una perspectiva establecida desde el inicio.

“Para ella, da la sensación de que la conclusión ya estaba escrita y que simplemente fueron a buscar gente dispuesta a respaldarla”, agregó la fuente, quien aseguró que la artista está orgullosa de sus logros profesionales.

Respecto a Travis Kelce, el informante explicó que el jugador de futbol americano mantiene su apoyo hacia la cantante y que las declaraciones de terceros no habrían modificado la percepción que tiene de ella dentro de su relación.

Hasta el momento, estas declaraciones corresponden a una fuente cuya identidad Page Six no reveló. Taylor Swift y Travis Kelce no han realizado pronunciamientos públicos para confirmar las versiones difundidas sobre sus respectivas reacciones.

Vanity Fair cuestionó la estrategia que permitió a Taylor Swift recuperar los derechos de sus primeras grabaciones. IG taylorswift

¿De qué acusan a Taylor Swift en el reportaje de Vanity Fair?

Para elaborar “The Mastermind”, Vanity Fair recopiló declaraciones de más de 100 personas, entre ellas antiguos compañeros de escuela, colaboradores y figuras relacionadas con la industria musical. Algunos entrevistados cuestionaron la manera en que Swift maneja sus relaciones personales y profesionales.

Una parte del reportaje se concentra en los años que la cantante vivió en Wyomissing, Pensilvania. La publicación recupera recuerdos de personas que convivieron con ella antes de alcanzar la fama y los contrasta con declaraciones que realizó durante su carrera.

Entre los episodios examinados se encuentra una entrevista que Swift concedió a Katie Couric en 2009, en la que recordó que, cuando tenía 12 años, sus amigas dejaron de hablarle y comenzó a quedarse sola durante la hora del almuerzo.

Sharon Luyben, quien fue su profesora de música durante siete años, cuestionó esa anécdota al señalar que los estudiantes tenían lugares asignados en el comedor escolar. Su declaración forma parte de los testimonios que la revista utilizó para revisar aquel periodo.

Por su parte, Chanice Skinner, antigua compañera de escuela de la cantante, aseguró que Swift pertenecía a uno de los grupos populares y recordó que mantenía distancia con quienes no formaban parte de su círculo de amistades.

El reportaje también incluye declaraciones de Ronnie Cremer, quien enseñó a tocar la guitarra a Swift durante su infancia. El instructor recordó situaciones en las que, según su versión, los padres de la artista le exigían continuar con las lecciones pese a las molestias físicas que experimentaba.

Otro apartado aborda la disputa por los derechos de las grabaciones originales de sus primeros álbumes, que quedaron bajo el control de Scooter Braun en 2019, después de la venta de la compañía discográfica encabezada por Scott Borchetta.

Vanity Fair analiza la decisión de Swift de volver a grabar sus discos desde una perspectiva financiera y plantea que la estrategia redujo el valor comercial de las grabaciones originales antes de que la cantante consiguiera recuperar su propiedad.

Taylor Swift no ha emitido una declaración pública sobre las acusaciones difundidas en el reportaje de Vanity Fair. Reuters

Vanity Fair desmiente conflictos internos por el artículo de Taylor Swift

Las consecuencias de la publicación también alcanzaron a Condé Nast, grupo editorial propietario de Vanity Fair y Vogue, después de que surgieran versiones sobre supuestas diferencias entre integrantes de ambas revistas por el contenido del perfil dedicado a la cantante.

Ante los señalamientos de un presunto desacuerdo por parte de Anna Wintour, un representante de Vogue negó que existiera el conflicto descrito por fuentes internas y rechazó las versiones relacionadas con el supuesto malestar de la editora.

“No hay ninguna verdad en nada de eso”, declaró el vocero.

Vanity Fair también respondió a las especulaciones sobre la permanencia de Mark Guiducci, director editorial global de la revista, cuyo puesto habría quedado comprometido tras la publicación del reportaje, según las versiones que circularon sobre la situación interna de la empresa.

“La idea de que el trabajo de Mark está en peligro es categóricamente falsa”, aseguró un representante de la publicación.

En cuanto al desempeño comercial del reportaje, fuentes internas señalaron que el sitio web de Vanity Fair registró un incremento en el tráfico después de publicar el perfil, mientras que sus suscripciones mantienen una tendencia de crecimiento desde hace más de un año.