La polémica alrededor de Taylor Swift continúa después de que Vanity Fair publicara un artículo que cuestiona algunos aspectos de su personalidad, sus relaciones dentro de la industria musical e incluso las experiencias que ha compartido sobre su adolescencia.

Entre las personas entrevistadas por la revista se encuentran antiguos compañeros de escuela y una profesora de música de la artista, quien decidió hablar públicamente sobre las circunstancias en las que sus declaraciones terminaron formando parte del controvertido reportaje.

Sharon Luyben, exprofesora de Taylor Swift, aseguró que Vanity Fair omitió los comentarios positivos que compartió sobre la artista. IG taylorswift

Exprofesora de Taylor Swift aclara sus declaraciones a Vanity Fair

Sharon Luyben, quien impartió clases de música a Swift cuando estudiaba en Wyomissing High School, aseguró en una entrevista con TMZ que sus palabras no tenían como propósito perjudicar a la intérprete ni cuestionar su personalidad durante aquellos años.

La docente explicó que su experiencia con la futura estrella del pop fue favorable y que durante la conversación con Vanity Fair también compartió recuerdos positivos sobre su desempeño académico. Sin embargo, consideró que estos quedaron fuera del artículo publicado.

“Todo lo que dije fueron cosas positivas”, declaró Sharon Luyben, quien además calificó a Taylor Swift como una “estudiante fabulosa” y recordó que su relación con la familia de la cantante se extendía más allá de las instalaciones del colegio.

La profesora era vecina de los padres de Swift y mantenía una amistad con ellos. Según recordó, ambos eran personas agradables que participaban en las actividades de la comunidad, otro de los aspectos que mencionó al hablar sobre aquella etapa.

El desacuerdo surgió porque Vanity Fair recuperó una declaración de Luyben relacionada con una anécdota que Taylor Swift había contado sobre las dificultades que enfrentó para relacionarse con otros estudiantes durante su adolescencia, particularmente a la hora del almuerzo.

La intérprete había recordado que algunos compañeros evitaban compartir la mesa con ella y que incluso se trasladaban a otros lugares cuando intentaba acercarse. La profesora, por su parte, señaló que los alumnos tenían asientos asignados en el comedor escolar.

Aunque otro antiguo estudiante respaldó la explicación sobre la distribución de los lugares, una tercera persona consultada por la revista reconoció que no tenía certeza sobre lo ocurrido. Los testimonios no permiten establecer de manera definitiva cómo sucedió aquel episodio.

La exprofesora de música de Taylor Swift recordó que la artista fue una estudiante sobresaliente durante su adolescencia. IG taylorswift

Excompañera de Taylor Swift también responde a la polémica

La profesora de música no fue la única entrevistada que decidió explicar sus declaraciones después de conocer el contenido del reportaje. Arielle Peppers, quien coincidió con Taylor Swift durante su etapa escolar, también habló con TMZ sobre su participación.

Su testimonio estaba relacionado con unas botas de la marca Ugg que la intérprete utilizaba cuando era adolescente. La anécdota terminó incluida entre los recuerdos escolares que la publicación reunió para construir un perfil sobre la personalidad de la artista.

Peppers aclaró que compartir aquella historia no significaba que tuviera una opinión negativa sobre su antigua compañera. Tampoco pretendía que sus recuerdos fueran interpretados como un ataque personal contra Taylor Swift o como una crítica hacia su comportamiento.

Las declaraciones de ambas entrevistadas ponen el foco en la selección de testimonios que realizó Vanity Fair. Mientras Luyben señaló que faltaron sus comentarios favorables, Peppers cuestionó la interpretación que recibió una anécdota que, según explicó, no tenía una intención despectiva.

Vanity Fair recopiló testimonios de antiguos compañeros de Taylor Swift que cuestionaron sus recuerdos sobre la adolescencia. Reuters

¿De qué acusa Vanity Fair a Taylor Swift?

Una de las particularidades del reportaje es que Vanity Fair evita mencionar directamente el nombre de la cantante. En su lugar, utiliza los seudónimos “The Mastermind” y “The Star” para presentar una serie de testimonios sobre su trayectoria y comportamiento.

El texto contrapone el reconocimiento profesional de la artista con las versiones de personas que aseguran conocer aspectos de su vida privada. Algunas de las declaraciones más severas proceden de informantes cuya identidad no fue revelada por la revista.

Entre los señalamientos publicados se encuentran los siguientes.

Una fuente vinculada a la industria musical, identificada como “The Exec”, aseguró que la artista puede tomar represalias contra quienes expresan opiniones diferentes a las suyas.

Otro informante, presentado como una persona que habría mantenido una relación cercana con Swift, afirmó que la intérprete suele reprender a quienes forman parte de su círculo.

El mismo entrevistado sostuvo que los desacuerdos personales pueden provocar cambios en la relación que la cantante mantiene con determinadas personas, incluso después de haber compartido momentos de cercanía.

Las acusaciones corresponden a las versiones de las fuentes consultadas por la revista y no constituyen hechos comprobados de manera independiente. El anonimato de algunos entrevistados también impide conocer públicamente las circunstancias específicas de sus supuestas experiencias con la artista.

A partir de estos relatos, Vanity Fair estableció una comparación entre Taylor Swift y Regina George, la antagonista de Chicas pesadas, película estrenada en 2004 y protagonizada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert.