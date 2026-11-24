El nombre de Taylor Swift vuelve a ocupar espacio en las conversaciones de redes sociales, aunque esta vez el motivo no está relacionado con sus récords musicales.

Una publicación de la revista Vanity Fair abrió una discusión sobre la personalidad de la cantante estadounidense fuera de los escenarios, sus amistades dentro de la industria del entretenimiento y la manera en que presuntamente responde ante los desacuerdos.

¿Qué dijo Vanity Fair sobre Taylor Swift y por qué generó polémica?

La periodista May Jeong firmó un artículo en el que reunió declaraciones de personas que aseguran conocer distintos aspectos de la vida de la cantante, desde sus años como estudiante hasta sus relaciones profesionales y personales tras alcanzar la fama internacional.

Una particularidad del texto es que evita mencionar de forma directa el nombre de Taylor Swift. En su lugar, la periodista utiliza los seudónimos “The Mastermind” y “The Star”, mientras que varios de los informantes también aparecen bajo identidades reservadas.

Entre ellos se encuentra una persona identificada como “The Exec”, vinculada con la industria musical, quien sostuvo que la intérprete puede adoptar una actitud punitiva frente a quienes expresan opiniones contrarias a las suyas.

Otro de los testimonios corresponde a una persona que habría formado parte del círculo cercano de la artista. Según su versión, los desacuerdos con la cantante pueden provocar cambios repentinos en sus relaciones personales, incluso cuando existe una amistad previa.

Esta descripción llevó a la publicación a establecer una comparación con Regina George, la líder del grupo de estudiantes populares en Chicas pesadas, película estrenada en 2004 y protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams.

Vanity Fair publicó un reportaje sobre Taylor Swift que cuestiona sus relaciones personales y profesionales dentro de la industria musical. Reuters

Las supuestas rivalidades de Taylor Swift con otras famosas

Además de cuestionar su personalidad, el reportaje recuperó algunos episodios que durante los últimos años han alimentado las especulaciones sobre la relación de Taylor Swift con otras cantantes, particularmente aquellas que también han conseguido reconocimiento dentro de la música pop.

Uno de los casos que recibió mayor atención fue el de Charli XCX. Una fuente consultada por la revista puso en duda que las muestras públicas de apoyo de Swift hacia la intérprete británica reflejaran su verdadera relación.

El artículo recordó que, durante la ceremonia de los Premios Grammy de febrero de 2025, Taylor fue captada bailando durante la presentación de Charli, una escena que en aquel momento circuló entre los seguidores de ambas artistas.

Meses después, el lanzamiento de Actually Romantic generó interpretaciones entre los admiradores de Swift, quienes relacionaron la letra con Charli XCX. Algo similar había ocurrido con Sympathy Is a Knife, canción de la británica que algunos oyentes asociaron con Taylor.

El reportaje de Vanity Fair sobre Taylor Swift generó opiniones divididas por el uso de testimonios de fuentes anónimas. Reuters

La publicación también recuperó otros conflictos y supuestos distanciamientos dentro del entretenimiento.

Olivia Rodrigo: El artículo atribuye el presunto deterioro de su relación a un episodio relacionado con la distribución de su álbum debut y personas con quienes Swift habría mantenido diferencias.

El artículo atribuye el presunto deterioro de su relación a un episodio relacionado con la distribución de su álbum debut y personas con quienes Swift habría mantenido diferencias. Katy Perry: Ambas protagonizaron una disputa relacionada con bailarines que trabajaron en sus respectivas giras. En 2018 hicieron pública su reconciliación.

Blake Lively: La revista sostiene que la actriz habría quedado fuera de la lista de invitados a la boda de Swift y Travis Kelce.

En el caso de Lively, el supuesto distanciamiento estaría relacionado con la controversia legal que la actriz mantuvo con Justin Baldoni, su compañero de reparto en Romper el círculo, y en la que también apareció mencionado el nombre de la cantante.

Vanity Fair retomó las supuestas diferencias de Taylor Swift con artistas como Olivia Rodrigo, Katy Perry y Charli XCX. Reuters

Vanity Fair cuestiona la versión de Taylor Swift sobre su adolescencia

El reportaje no se limitó a los acontecimientos ocurridos después de que Swift alcanzara el éxito internacional. La periodista también consultó a personas que coincidieron con ella durante su adolescencia en Pensilvania, antes de consolidar su carrera musical.

A lo largo de los años, Taylor Swift ha hablado sobre las dificultades que experimentó para integrarse con otros estudiantes. Parte de esos recuerdos han contribuido a construir una conexión con seguidores que se identifican con experiencias de rechazo durante la adolescencia.

Sin embargo, uno de sus antiguos compañeros ofreció a Vanity Fair una versión distinta de aquella etapa. Según su testimonio, la futura estrella de la música pertenecía al grupo de estudiantes populares y habría participado en comportamientos de acoso escolar.

Vanity Fair también recopiló testimonios de antiguos compañeros de escuela de Taylor Swift que cuestionaron sus relatos sobre la adolescencia. Reuters

Por su parte, Sharon Luyben, antigua profesora de Wyomissing Area Junior/Senior High, cuestionó el relato de la cantante sobre los momentos en que supuestamente comía sola durante la jornada escolar.

Otro excompañero explicó que los alumnos tenían lugares asignados durante la hora del almuerzo, un detalle que la publicación incorporó para contrastar los recuerdos de Swift con las declaraciones de quienes estudiaron en la misma institución.

La difusión del artículo provocó respuestas divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideraron que los testimonios ofrecían una perspectiva diferente de la celebridad, otros cuestionaron la credibilidad de las acusaciones y el anonimato de varios entrevistados.

Entre las principales críticas de los seguidores de Taylor Swift se encuentra la dificultad de conocer qué relación mantuvieron los informantes con la cantante, en qué circunstancias ocurrieron los episodios descritos y qué elementos respaldan sus declaraciones.