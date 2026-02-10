¡Más visto que el juego! Bad Bunny arrasa en audiencia; se queda cerca de récord histórico

El espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX no solo dominó la conversación en redes sociales; también logró colocarse entre los más vistos en la historia del evento. Sin embargo, contrario a lo que muchos fans creyeron tras el impacto cultural del show, las cifras oficiales confirman que no rompió el récord absoluto de audiencia, ni se colocó entre los tres medios tiempos más vistos.

De acuerdo con datos publicados por la firma de medición Nielsen, el partido en el que los Seattle Seahawks se coronaron campeones frente a los New England Patriots registró un promedio de 124.9 millones de espectadores en Estados Unidos bajo el sistema de medición Big Data + Panel.

La cifra representa una ligera baja frente a la edición anterior, cuando la victoria de Filadelfia sobre Kansas City alcanzó los 127.7 millones de televidentes en territorio estadunidense.

El medio tiempo sí superó al partido

Aunque el juego no impuso marca histórica, el espectáculo de Bad Bunny sí logró superar el promedio general del evento.

El show, transmitido entre las 20:15 y las 20:30 horas, promedió 128.2 millones de espectadores, colocándose por encima de la audiencia del propio partido esa misma noche.

El dato confirma el peso mediático del artista puertorriqueño, quien llevó al escenario una producción cargada de narrativa visual, colaboraciones latinas y referencias sociales ante un panorama antimigratorio en Estados Unidos.

¿En qué lugar histórico quedó?

Pese a su alcance, el espectáculo no se convirtió en el más visto de todos los tiempos. Con sus 128.2 millones de espectadores, el show se ubicó como el cuarto medio tiempo más visto en la historia del Super Bowl.

Quedó por detrás de presentaciones que marcaron hitos generacionales en la NFL:

Kendrick Lamar (2025) — 133.5 millones

Michael Jackson (1993) — 133.4 millones

Usher (2024) — 129.3 millones

La cercanía de cifras refleja cómo el espectáculo de medio tiempo ha evolucionado hasta convertirse en un evento cultural propio, capaz de competir —e incluso superar— al juego en niveles de audiencia.

Audiencia global, aún pendiente

Nielsen detalló que las cifras publicadas corresponden únicamente al mercado estadunidense. La audiencia global total —que incluye transmisiones internacionales y plataformas digitales— será revelada en los próximos días.

Ese dato será clave para dimensionar el impacto real del show, considerando el arrastre internacional de Bad Bunny, particularmente en América Latina y Europa, donde su presentación también dominó tendencias digitales.

