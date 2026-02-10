¡Regresan! 'La Momia 4' con Brendan Fraser y Rachel Weisz ya tiene fecha de estreno

El desierto vuelve a abrirse. Tras años de rumores, intentos fallidos de reinicio y la nostalgia intacta de los fans, Universal Pictures confirmó oficialmente que La Momia 4 ya está en marcha y llegará a cines el 19 de mayo de 2028, marcando el regreso de la dupla que convirtió a la saga en un fenómeno global.

Los ganadores del Oscar Brendan Fraser y Rachel Weisz retomarán sus papeles como Rick y Evelyn O’Connell, los aventureros que definieron el tono de acción, comedia y fantasía de la franquicia desde finales de los años noventa.

El regreso de los O’Connell

La nueva entrega traerá de vuelta al cazador de tesoros Rick O’Connell y a la egiptóloga Evelyn, personajes que debutaron en La Momia (1999) y cuya química se convirtió en uno de los pilares del éxito de la saga.

Aquella primera película seguía a un grupo de exploradores que despertaban accidentalmente a un sacerdote egipcio maldito con poderes sobrenaturales, combinando cine de monstruos clásico con aventura moderna. El éxito fue inmediato y derivó en la secuela El Regreso de la Momia (2001).

Sin embargo, Rachel Weisz no participó en La Momia: La Tumba del Emperador Dragón (2008), por lo que su retorno en esta cuarta entrega representa uno de los elementos más celebrados por la base de fans.

brendan fraser the mummy

Nueva dirección, mismo ADN de aventura

La película será dirigida por el dúo Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, conocidos colectivamente como Radio Silence, responsables de títulos de terror contemporáneo que han destacado por revitalizar franquicias y subgéneros.

El guion corre a cargo de David Coggeshall, mientras que Sean Daniel —productor histórico de la saga— también regresa para esta nueva entrega, asegurando continuidad creativa con las películas anteriores.

La franquicia completa, que incluye derivados como El Rey Escorpión, ha recaudado alrededor de mil 800 millones de dólares a nivel mundial, consolidándose como una de las propiedades de aventura sobrenatural más rentables del cine comercial.

La Momia regresa a cines Universal Pictures

Un proyecto que revive tras el fallido Dark Universe

El anuncio también marca un nuevo intento de Universal por reactivar su catálogo de monstruos clásicos, luego del fallido experimento del “Dark Universe”, que buscaba construir un universo cinematográfico compartido tras el estreno de la versión de La Momia de 2017.

A diferencia de aquel enfoque, esta cuarta entrega apostará por la continuidad directa de la saga protagonizada por Fraser, retomando el tono de aventura pulp que caracterizó las primeras películas.

Producción y equipo creativo

Además de protagonizar la cinta, Brendan Fraser participará como productor ejecutivo, acompañado por Jason F. Brown y Denis Stewart.

La producción también incluye a William Sherak, James Vanderbilt y Paul Neinstein a través de Project X Entertainment, reforzando el músculo industrial detrás del proyecto.

Por ahora, los detalles de la trama se mantienen en secreto, siguiendo la tradición de la saga de ocultar sus amenazas sobrenaturales hasta etapas avanzadas de promoción.