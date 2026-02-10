¡Viva el amor! Bad Bunny recibe agradecimiento de la pareja que se casó en el Super Bowl LX

Bad Bunny sorprendió al mundo durante el show de medio tiempo del Super Bowl LX al incluir una auténtica boda dentro de su presentación. Frente a miles de asistentes en el estadio y millones de personas viendo la transmisión, Elly y Tommy, una pareja latina comprometida desde 2024, se unieron en matrimonio en un evento que combinó espectáculo, cultura y amor.

La ceremonia contó con un ministro certificado, decoración de fiesta y hasta un pastel de tres pisos. Lo que comenzó como un homenaje a las bodas latinas terminó convirtiéndose en una historia viral y emotiva.

El Super Bowl se convirtió en el escenario de una boda real

Muchos pensaron que se trataba de una actuación más cuando dos personas vestidas como novios aparecieron en el escenario. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando el oficiante pronunció la frase: “Los declaro marido y mujer, puedes besar a la novia”, revelando que lo que ocurría era una ceremonia legítima.

Según se ha informado, la pareja había invitado previamente a Bad Bunny a su boda, sin imaginar que el cantante los invitaría a casarse durante el show más visto del mundo, el del Super Bowl LX.

La historia de Elly y Tommy comenzó con su compromiso el 20 de octubre del 2024, y por distintas circunstancias no habían podido casarse. El destino les tenía preparada una boda fuera de lo común.

Ella lució un vestido de encaje acompañado de un velo blanco, mientras que él vistió un traje totalmente blanco. La ceremonia fue conducida por un ministro con autorización legal y siguió todos los pasos tradicionales, incluyendo la esperada frase final y el beso que confirmó su unión. La escenografía estuvo perfectamente ambientada: sillas, mesas, mantelería de boda e incluso un gran pastel, todo acompañado de un ambiente festivo.

El agradecimiento de los novios a Bad Bunny

Elly compartió su emoción a través de su cuenta de Instagram (@ellly_bean), donde publicó un video del momento exacto en que se casó. Acompañó las imágenes con un mensaje dedicado a Benito Martínez, nombre real del cantante.

“Tengo el corazón lleno. Esta experiencia ha sido increíble. Gracias por enfatizar el amor, Benito, porque siempre es necesario”.

Por su parte, Tommy también compartió unas palabras llenas de cariño tras vivir ese instante tan especial.

“Lo mejor de la noche fue ganar una esposa, te amo”, dejando claro que este fue el momento más importante de su vida.

