Genio defensivo

Antes de que se convirtiera en el head coach de los Seattle Seahawks, Mike Macdonald era prácticamente desconocido para los aficionados al futbol americano profesional, sin embargo, después del triunfo de su equipo el domingo pasado, ya forma parte de la historia, y gozará de gran popularidad el resto de su vida, a pesar de tratarse de un jovencito de 38 años.

Macdonald, nacido en Boston, Massachussets, emigró con su familia al estado de Georgia donde se adentró en los deportes de niño y adolescente, practicando futbol americano y basquetbol, sin embargo las lesiones lo retiraron del deporte en la misma preparatoria, por lo que se dedicó a los estudios en la Universidad de Georgia, donde recibió premios por su gran desempeño académico, estudios que combinada con su gran pasión, la de ser coach de futbol americano, por lo que complementaba sus ingresos en el Cedar Shoals High School, en Atenas, Georgia.

Una vez concluidos sus estudios, se unió al equipo de su universidad, a los famosos Bulldogs, como coach asistente-graduado, siempre colaborando en la defensiva, al mismo tiempo que se dedicaba a entrenar, hizo una maestría en administración deportiva, lo que le permitía tener un currículo notable, en 2014 fue convocado por los Ravens de John Harbaugh como asistente, hasta 2020, de ahí se unió al proyecto de Jim Harbaugh en la Universidad de Michigan, donde fue contratado como coordinador defensivo y brilló de manera muy importante.

Regresa en 2022 a los Ravens, como coordinador defensivo y, una vez más, logra extraordinarios números, llevando a su unidad a ser la cuarta mejor de la liga, lo cual hizo le atrajo las miradas de muchos, hasta que los Seahawks lo contrataron en 2024 como su head coach, un genio de las defensivas, ahora con toda la responsabilidad.

Números maravillosos como el head coach le generan toda clase de elogios: en su primera temporada llevó a los de Seattle a 10 triunfos, y en la temporada que recién concluyó los llevó a 14 triunfos en la temporada regular, más tres en los playoffs y el Super Bowl, algo francamente inaudito, digno de toda clase de elogios.

La admiración que le profesan sus jugadores y colaboradores por su notable inteligencia y capacidad para dirigir, además de su juventud, me llevan a pronosticar una larga carrera en la NFL, generando una dinastía, un equipo que, quizá, sume muchos triunfos más, probablemente estemos hablando del inicio de un cuento de hadas para los fanáticos de los Seahawks.

Al tiempo…