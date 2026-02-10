'Sinners' y 'Una Batalla Tras Otra' regresan al cine por tiempo limitado; estas son las fechas

Para quienes se quedaron con ganas de verlas en cine —o quieren repetir la experiencia en pantalla grande— dos de las películas más comentadas de la temporada de premios regresan a cartelera en funciones especiales.

Pecadores, una de las producciones con mayor número de nominaciones del año, ya puede verse nuevamente por tiempo limitado, mientras que Una Batalla Tras Otra tendrá su reestreno a partir del 26 de febrero dentro del Ciclo de Nominadas de Sala de Arte.

El regreso de ambos títulos forma parte de la 11ª Temporada de Premios de Cinépolis, programación que recupera cintas con recorrido en festivales y presencia en los principales galardones internacionales.

Pecadores: horror, espectáculo y comentario social

Pecadores, dirigida por Ryan Coogler, propone una reinterpretación del cine de vampiros desde un enfoque que mezcla horror, espectáculo visual y lectura social contemporánea. El realizador, conocido por su trabajo en Black Panther: Wakanda Forever (2022), traslada el género hacia un terreno que dialoga con tensiones culturales actuales sin abandonar los códigos clásicos del terror.

La cinta se posicionó como uno de los títulos más visibles de la Temporada de Premios 2026 al obtener 16 nominaciones al Oscar, una cifra que marcó un récord para este tipo de producciones dentro del circuito anual.

Entre las categorías más relevantes destacan Mejor Película, Dirección, Actor Principal, Actor y Actriz de Reparto, así como Guion Original. A ello se suman reconocimientos técnicos en Fotografía, Montaje, Diseño de Producción, Vestuario, Maquillaje, Sonido y Efectos Visuales.

Una Batalla Tras Otra: adaptación literaria y memoria política

El segundo reestreno corresponde a Una Batalla Tras Otra, dirigida por Paul Thomas Anderson y basada en la novela Vineland de Thomas Pynchon. La historia sigue a Bob Ferguson, un ex militante revolucionario que intenta reconstruir su vida junto a su hija adolescente, Willa, hasta que la reaparición de un antiguo adversario y la desaparición de la joven lo obligan a confrontar su pasado político.

La película también ha sido reconocida durante la temporada de premios con múltiples nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, Dirección, Actor Principal, Actor y Actriz de Reparto, además de Guion Adaptado.

Su presencia se extiende a categorías técnicas como Montaje, Fotografía, Banda Sonora, Diseño de Producción, Dirección de Casting y Sonido.

Cinebono para el Ciclo de Nominadas

Como parte de la programación especial, Cinépolis habilitó un Cinebono, canjeable por cuatro boletos tradicionales o dos boletos en formato VIP. El beneficio estará disponible hasta el 18 de marzo de 2026, tanto para compra como para redención en taquillas de complejos participantes.

El bono se entrega en formato QR físico y puede utilizarse en una o varias funciones, siempre que el código se conserve para redenciones posteriores dentro del ciclo.

