Julieta Venegas y Natalia Lafourcade unirán sus voces en 'Tengo que contarte'

La colaboración entre Julieta Venegas y Natalia Lafourcade ya tiene fecha. Ambas cantautoras confirmaron que su nuevo sencillo titulado Tengo que contarte será lanzado de manera global el próximo 12 de febrero, marcando uno de los encuentros musicales más esperados entre dos figuras clave de la canción de autor latinoamericana.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde Venegas compartió un mensaje directo para sus seguidores.

“Este nuevo sencillo junto a mi querida @natalialafourcade estará disponible en todas las plataformas digitales el 12 de febrero”, acompañado de un gráfico con los horarios internacionales de estreno.

La publicación vino acompañada del arte oficial del tema, una ilustración a lápiz donde ambas aparecen retratadas en un estilo delicado, con el nombre de la canción resaltado en rojo, reforzando la estética íntima que ha caracterizado los adelantos visuales del proyecto.

¿Cuándo se estrena Tengo que contarte?

El lanzamiento seguirá una estrategia de estreno simultáneo en plataformas digitales, con horarios adaptados a distintas regiones clave de Latinoamérica y Estados Unidos.

Horarios confirmados:

Ciudad de México: 19:00 horas

19:00 horas Miami / Bogotá: 20:00 horas

20:00 horas Los Ángeles / Tijuana: 17:00 horas

17:00 horas Buenos Aires: 22:00 horas

La sincronización global permitirá que el sencillo esté disponible al mismo tiempo en servicios de streaming, tiendas digitales y canales oficiales de ambas artistas.

Una canción centrada en la cercanía emocional

Aunque el público aún no ha escuchado el tema, Julieta Venegas adelantó previamente que la canción aborda los vínculos cercanos y el acompañamiento emocional en momentos complejos.

La compositora explicó que la letra gira en torno a la necesidad de compartir lo que ocurre internamente y encontrar apoyo en las personas cercanas, particularmente amistades y afectos que funcionan como red de contención.

“Lo que nos sostiene es tener a nuestras personas cercanas, nuestras amistades, quienes nos acompañan en las buenas y en las malas”, señaló al referirse al espíritu de la canción.

También añadió que el tema habla de la importancia de expresar cuando alguien no se siente bien y de hallar consuelo en la conversación y la cercanía.

'Tengo que contarte', parte de su próximo álbum

Tengo que contarte formará parte de Tiempos dorados, el próximo material discográfico de Julieta Venegas, proyecto que marcará una nueva etapa creativa en su carrera reciente.

Aunque todavía no se han revelado más detalles sobre el álbum, el dueto con Natalia Lafourcade funciona como uno de los primeros adelantos formales del disco y perfila una línea sonora enfocada en la intimidad lírica y los arreglos orgánicos.

El estreno del sencillo permitirá así escuchar por primera vez esta colaboración, que reúne dos trayectorias fundamentales dentro de la música mexicana contemporánea.