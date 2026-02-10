Gukesh y Abdusattórov en el Festival de Praga

La gran rivalidad que se manifiesta desde hace un lustro entre dos astros del tablero el monarca mundial Dommaraju Gukesh, de India, y el uzbeko Nodirbek Abdusattórov, se extenderá este fin de mes en el Festival de Praga a celebrarse del 24 de febrero al 2 de marzo con la presencia de otros ocho notables ajedrecistas en el grupo Masters.

El Festival de Praga semejante en formato del Tata Steel de Wijk aan Zee que se desarrolló en enero y febrero, con la victoria inobjetable de Abdusattorov, es un certamen con dos grupos Maestros y Desafiantes en los que se combina experiencia y juventud, junto con otras competencias por edades y fuerza Elo. La competencia reunirá a cerca de medio millar de jugadores de 53 países y un puñado, con la bandera de FIDE. El escenario el hotel San Giovanni de Praga. El vencedor de los Desafiantes asegura una plaza al siguiente año en el grupo de Másters.

Los organizadores han anunciado que Gukesh y Abdu, ganador del Praga de 2024, han confirmado su asistencia junto con los checos David Navara y Dai Van Nguyen así como Vincent Keymer, cuarto lugar del planeta y en fase de ascenso, el iraní Parham Maghsoodloo, el neerlandés Jorden Van Foreest, el uzbeko Nodirbek Yakubboev y el GM indio Aravindh Chitambaram, vencedor del Master en 2025. Faltan otros dos jugadores por confirmar.

Keymer, en fase de progreso, fue el único GM que logró tres victorias consecutivas en Wijk aan Zee donde terminó en quinto lugar. En septiembre pasado terminó en 2º-4º con 7 ½ puntos en el Grand Swiss de Samarcanda que ganó Anish Giri con 8 puntos. En Samarcanda calificó al TdC el alemán Matthias Bluebaum en 2º-2º con 7 ½.

Gukesh, 19 años, y Abdu, 21, ambos ex niños prodigios, se han enfrentado en 15 ocasiones y rivalizado incluso en fuerza Elo y posiciones próximas, en la tabla de clasificación mundial oficial FIDE entre los mejores diez del planeta. El resultado es equilibrado con +2, =11, -2. La última vez que se midieron fue en la sexta ronda del Torneo Tata Steel de Wijk aan Zee, el pasado mes de enero con victoria del uzbeko. En posición equilibrada Gukesh, con negras, cometió un blúnder en el que perdió una torre a lo que siguió sin inmediato abandono.

Para Gukesh, toda presencia en torneos, forma parte de una intensa preparación enfocada a la defensa de su corona a fin de año. Su desafiante surgirá del Torneo de Candidatos FIDE que se va a efectuar del 28 de marzo al 16 de abril.

En el Grupo de Desafiantes hay tres GMs con Elo superior a los 2,600 puntos: el húngaro Benjamín Gledura, 2,652; el danés Jonás Buhl Bjerre, 2,629, triunfador del Capablanca In Memoriam 2025, y Daniel Yuffa, 2,604.

Con ellos dos grandes maestras en proceso de entrenamiento para el TdeC de Chipre, la china Zhu Jiner, segunda del mundo con 2,578 puntos Elo y la india Divya Deshmukh que aparece en la posición 12 con 2,497 puntos.

Fecha límite. Desde hoy el prodigio argentino Faustino Oro con el grado de maestro internacional dispone al 10 de marzo como día último en el intento de conquistar su tercera norma de Gran Maestro y romper mundial de precocidad en poder del estadunidense Mishra Abhimanyu que logró la hazaña a la edad de 12 años, 4 meses y 25 días.

Partida ilustrativa de Abdusattórov sobre el alemán Bluebaum en el Tata Steel. Es un ejemplo de la importancia del desarrollo y conquista de espacio en juego cerrado.

Blancas. Nodirbek Abdusattórov, Uzbekistán, 2,751.

Negras: Matthias Bluebaum, Alemania, 2,679.

GdeD declinado, D36.

R–12, Tata Steel, Wijk aan Zee, 21–01–2026.

1.c4 e6 2.Cc3 d5 3.d4 Cf6 4.cxd5 exd5 5.Ag5 Ae7 6.e3 h6 7.Ah4 0–0 8.Ad3 Te8 9.Cge2 c6 10.Dc2 Posicion en equilibrio posicional. No obstante se puede observar la falta de desarrollo del ejército negro en el flanco dama. Y la diferencia en tiempo en que uno y otros van a hacer la conexión de las torres. 10...Cbd7 11.h3 Cf8 12.Ag3 Ce6 13.0–0 Ad6 14.Ae5 Axe5 15.dxe5 Cd7 16.f4 Cec5 17.Ah7+ Rh8 18.b4 Cf8 19.bxc5 Cxh7 Con ventaja de espacio y mayor elasticidad de su piezas las blancas buscan el control del centro y activarse mediante un rompimiento. 20.e4 Da5 21.exd5 Dxc5+ 22.Rh1 cxd5 23.Dd2 Ad7 [23...Td8 24.Cd4 Ad7 25.Tab1 Tac8 26.Ccb5 Axb5 27.Cxb5+-] 24.Tac1 Da5 25.Db2 Db6 26.Dd2 Da5 27.Cd4= f6 28.Db2 fxe5 29.fxe5 Txe5= 30.Tf7 Cf6 31.Tf1 Dc7?+- 32.Ccb5! Dc4 33.T1xf6 gxf6 34.Df2! Evita el contrajuego y las tablas: [34.Txd7? Df1+ 35.Rh2 Tg8 36.Cf3 Txg2+ 37.Dxg2 Te2 38.Td8+ Rh7 39.Td7+] 34...Dc1+ 35.Rh2 Dg5 36.Txd7 Te4 37.Cd6! De5+ 38.g3 Dxd4 39.Cxe4 Dxf2+ 40.Cxf2+- Tc8 41.Txb7 Tc2 42.Rg1 Txa2 43.Cg4 Rinden negras. 1–0.