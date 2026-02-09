Lady Gaga agradece a Bad Bunny tras su participación en el medio tiempo del Super Bowl

Lady Gaga brilló en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 al interpretar Die with a smile en la presentación de Bad Bunny, headliner de esta edición y quien dedicó un mensaje de unión ante lo que sucede en Estados Unidos. Horas después de la transmisión, la cantante publicó un texto en el que agradeció haber sido incluida en el número musical y destacó el significado personal de la colaboración.

"Me siento honrada": El mensaje que compartió Lady Gaga tras el show

A través de sus plataformas digitales, Gaga expresó su postura sobre el momento que compartió con el artista puertorriqueño.

“Gracias Benito por incluirme en esta poderosa, importante y significativa actuación. Me siento tan honrado de ser parte de este momento. Es aún más especial porque fue contigo y tu hermoso corazón y música. Todo mi amor para Benito, Ricky y todo el elenco. Gracias a Chloe and Chenelle y Luar por mi hermoso estilo y moda. Todo tu talento y amor hizo que ese hermoso vestido cobrara vida”.

El mensaje estuvo acompañado de emojis y menciones al equipo creativo responsable de su vestuario durante el espectáculo.

Ricki Martin, Bad Bunny y Lady Gaga juntos Especial

La interpretación de Die With a Smile

Durante el medio tiempo, Gaga interpretó Die With a Smile, canción que habitualmente presenta junto a Bruno Mars en sus versiones oficiales. Para el show del Super Bowl, la interpretación se ajustó a un formato distinto.

La artista cantó el tema en solitario, con un arreglo musical adaptado al concepto general del espectáculo encabezado por Bad Bunny. El número incorporó una base rítmica con influencia salsera, alineada con el tono latino del setlist.

Feb 8, 2026; Santa Clara, CA, USA; Lady Gaga and Bad Bunny perform during the halftime show in Super Bowl LX between the Seattle Seahawks and the New England Patriots at Levi's Stadium. Mandatory Credit: Kyle Terada-Imagn Images Kyle Terada

Sin dueto vocal en el escenario

Aunque ambos artistas compartieron el mismo segmento del espectáculo, no interpretaron el tema a dueto. La participación de Gaga se desarrolló en dos momentos diferenciados:

Interpretación individual de Die With a Smile

Aparición coreográfica posterior

Esta estructura permitió integrar su presencia sin alterar la continuidad narrativa del show principal.

Baile conjunto en Baile Inolvidable

El segundo momento compartido con Bad Bunny ocurrió al inicio de “Baile Inolvidable”. Ahí, Gaga apareció nuevamente en el escenario para bailar junto a Bad Bunny, participando en la coreografía grupal que acompañó la transición musical.

La secuencia fue breve pero formó parte de los segmentos más comentados del espectáculo en redes sociales.

Lady Gaga Especial

Lady Gaga y su regreso al escenario del Super Bowl

La participación marcó la segunda vez que Lady Gaga pisa el escenario del medio tiempo como parte del espectáculo musical.

La cantante fue headliner del show en una edición anterior, presentación que incluyó un repertorio de sus éxitos y una producción escénica de gran formato. Su regreso ahora ocurrió en calidad de invitada especial dentro del set encabezado por Bad Bunny.

¿Quién vistió a Lady Gaga para el medio tiempo?

En su mensaje, Gaga también reconoció a los diseñadores responsables de su styling para el evento y mencionó a las firmas: Chloe and Chenelle y Luar. Ambas participaron en la construcción del vestuario utilizado durante su aparición, pieza que formó parte del diseño visual del segmento musical.