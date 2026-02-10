Filtran FOTOS y comentarios de Imelda Tuñón coqueteando con examigo de Julián Figueroa

La vida personal de Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa y nuera de Maribel Guardia, vuelve a estar en el ojo del huracán. En las últimas horas, se han difundido fotos y comentarios que apuntan a un posible romance entre Tuñón y un hombre identificado como Jorge Baruch, lo que ha despertado una ola de reacciones.

La información surge en un contexto particularmente delicado para Imelda Tuñón, quien se ha mantenido bajo el ojo público desde el fallecimiento de Julián Figueroa, no solo por el duelo, sino por los conflictos familiares, legales y económicos que se han hecho públicos con el paso del tiempo.

Las fotos que encendieron la polémica

Uno de los elementos que detonó la controversia fue la publicación de una fotografía en la que Imelda Tuñón aparece acompañada de Jorge Baruch. La imagen, difundida en redes y replicada por cuentas de espectáculos, generó expectativa inmediata debido a la cercanía evidente entre ambos.

Aunque la fotografía por sí sola no confirma una relación sentimental, sí abrió la puerta a nuevas especulaciones, sobre todo al analizarse en conjunto con las interacciones públicas que ambos han mantenido en redes sociales en fechas recientes.

Imelda Tuñón y Jorge Baruch

Los comentarios que no pasaron desapercibidos

De acuerdo con el periodista Poncho Martínez, quien abordó el tema en su canal de YouTube, existen comentarios directos entre Imelda Tuñón y Jorge Baruch que sugieren algo más que una simple amistad. Martínez afirmó:

Lo que puedo confirmar es que salen muy seguido, que se llevan bien y pues el nombre del actual novio de Imelda Tuñón se llama Jorge Baruch.

Usuarios de redes sociales han señalado mensajes específicos que avivaron la conversación. En una publicación de Baruch, Imelda comentó: “el rey misterio”, a lo que él respondió sin rodeos: “te quiero”. Lejos de dejar el intercambio ahí, Tuñón contestó nuevamente: “te quiero”, un gesto que muchos interpretaron como una muestra pública de afecto.

Imelda Tuñón y Jorge Baruch

El antecedente con Fernando Gamboa

La supuesta nueva relación no puede analizarse sin recordar la polémica que rodeó a Imelda Tuñón tras su vínculo con Fernando Gamboa, amigo cercano de Julián Figueroa. Hace aproximadamente un año, Gamboa declaró públicamente que durante su relación con Tuñón habría asumido gastos significativos, asegurando que él pagaba todo.

En entrevista con Javier Ceriani, Gamboa afirmó: “Yo tenía entendido que no tenían dinero y por eso pagaba todo, conmigo nunca puso un solo centavo… no sé si caí en una trampa”, refiriéndose a apoyos económicos que, según él, superaron los 300 mil pesos, además de la manutención que Tuñón recibía por parte de Maribel Guardia.

La relación terminó en medio de declaraciones cruzadas y críticas públicas, sumando otro episodio polémico al historial sentimental de la joven.

¿Quién es Jorge Baruch, el presunto nuevo novio?

Jorge Baruch no es un personaje ajeno al medio artístico. Según lo que se ha podido conocer a través de su cuenta de Instagram, es licenciado en Derecho Fiscal y Corporativo, pero también ha desarrollado una carrera paralela en la música.

Baruch formó parte del grupo Aarón y su Grupo Ilusión y ha pisado escenarios importantes como el Lunario del Auditorio Nacional. Poncho Martínez lo describió como “un buen chico”, de carácter afable y con buena reputación dentro de su círculo social.

Jorge Baruch

El hecho de que sea examigo de Julián Figueroa añade un matiz sensible a la historia, lo que ha incrementado el interés del público.

Silencio oficial y rumores en aumento

Hasta el momento, ni Imelda Tuñón ni Jorge Baruch han confirmado de manera oficial una relación sentimental. Sin embargo, las fotografías, los comentarios públicos y las versiones difundidas por comunicadores han sido suficientes para mantener el tema en tendencia.

Mientras el silencio se mantiene, la historia continúa creciendo en redes sociales, donde seguidores analizan cada gesto, cada publicación y cada palabra, en espera de una confirmación que, por ahora, sigue siendo solo un rumor más en la mediática vida de Imelda Tuñón.

AAAT*