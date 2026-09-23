Semana 3 de la NFL: La liga está lista para un juego histórico en el estadio Maracaná de Brasil

La NFL hará historia el próximo domingo 27 de septiembre al disputar su primer partido oficial de temporada regular en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Este trascendental duelo de la Semana 3 entre los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys consolida la ambiciosa estrategia de expansión internacional de la liga en Sudamérica, tras los antecedentes exitosos en Sao Paulo.

Sin embargo, la organización del encuentro se ha visto envuelta en una fuerte polémica por el mal estado del césped del histórico recinto. Las intensas lluvias registradas durante las últimas seis semanas en Río, sumadas al desgaste de los partidos locales del club Flamengo, encendieron las alarmas.

El equipo de operaciones especiales de la NFL, liderado por Nick Pappas, asumió el control del campo para realizar acondicionamientos de emergencia. Ambos planteles arribarán el jueves por la noche; Dallas entrenará el viernes en las instalaciones del Flamengo y el sábado realizará el tradicional reconocimiento de cancha.

Tanto los Dallas Cowboys como los Baltimore Ravens llegan a territorio brasileño con la urgencia de reaccionar tras un inicio de temporada con marca de 1-1. El conjunto de la "Estrella Solitaria" busca ganar consistencia ofensiva bajo el mando de Dak Prescott, luego de mostrar severas dificultades para establecer el juego por tierra. Los Ravens afrontan el compromiso en medio de una fuerte presión mediática: el esquema liderado por el mariscal de campo Lamar Jackson y el corredor Derrick Henry no ha terminado de despegar, evidenciando costosas pérdidas de balón en momentos clave.

El evento contará además con un vistoso show de medio tiempo encabezado por el astro puertorriqueño Ricky Martin y el DJ brasileño Pedro Sampaio, quienes aprovecharán este escenario global para estrenar su colaboración musical titulada ‘Pikito, Pikito’.

El ambiente de NFL se respira en Río de Janeiro. AFP

Cartelera de transmisión de la Semana 3 de la NFL

Todos los partidos de la temporada están disponibles de forma directa a través de la plataforma de streaming NFL Game Pass (DAZN). A continuación, se detalla el desglose completo de horarios y señales para televisión abierta y de paga en territorio mexicano:

Jueves 24 de septiembre (Thursday Night Football)

Atlanta Falcons @ Green Bay Packers: Jueves 24 de septiembre | 18:15 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: FOX+ / FOX ONEDomingo 27 de septiembre (Ventana de las 11:00 horas)

Domingo 27 de septiembre (Ventana de las 11:00 horas)

Los Angeles Chargers @ Buffalo Bills: Domingo 27 de septiembre | 11:00 hrs | TV Abierta: Canal Nueve | TV de paga / Streaming: NFL Game Pass

Domingo 27 de septiembre | 11:00 hrs | TV Abierta: Canal Nueve | TV de paga / Streaming: NFL Game Pass Carolina Panthers @ Cleveland Browns: Domingo 27 de septiembre | 11:00 hrs | TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass

Domingo 27 de septiembre | 11:00 hrs | TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass New York Jets @ Detroit Lions: Domingo 27 de septiembre | 11:00 hrs | TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass

Domingo 27 de septiembre | 11:00 hrs | TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass New England Patriots @ Jacksonville Jaguars: Domingo 27 de septiembre | 11:00 hrs | TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass

Domingo 27 de septiembre | 11:00 hrs | TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass Houston Texans @ Indianapolis Colts: Domingo 27 de septiembre | 11:00 hrs | TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass

Domingo 27 de septiembre | 11:00 hrs | TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass Kansas City Chiefs @ Miami Dolphins: Domingo 27 de septiembre | 11:00 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: FOX+ / FOX ONE

Domingo 27 de septiembre | 11:00 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: FOX+ / FOX ONE Tennessee Titans @ New York Giants: Domingo 27 de septiembre | 11:00 hrs | TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass

Domingo 27 de septiembre | 11:00 hrs | TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass Cincinnati Bengals @ Pittsburgh Steelers: Domingo 27 de septiembre | 11:00 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: FOX+ / FOX ONE

Domingo 27 de septiembre | 11:00 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: FOX+ / FOX ONE Seattle Seahawks @ Washington Commanders: Domingo 27 de septiembre | 11:00 hrs | TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass

Domingo 27 de septiembre (Ventana de la tarde)

Arizona Cardinals @ San Francisco 49ers: Domingo 27 de septiembre | 14:05 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: FOX+ / FOX ONE

Domingo 27 de septiembre | 14:05 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: FOX+ / FOX ONE Minnesota Vikings @ Tampa Bay Buccaneers: Domingo 27 de septiembre | 14:05 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: FOX+ / FOX ONE

Domingo 27 de septiembre | 14:05 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: FOX+ / FOX ONE Baltimore Ravens @ Dallas Cowboys: Domingo 27 de septiembre | 14:25 hrs | TV Abierta: Canal Nueve | TV de paga / Streaming: NFL Game Pass

Domingo 27 de septiembre | 14:25 hrs | TV Abierta: Canal Nueve | TV de paga / Streaming: NFL Game Pass Las Vegas Raiders @ New Orleans Saints: Domingo 27 de septiembre | 14:25 hrs | TV Abierta: Ninguna | Streaming: Solo NFL Game Pass

Domingo 27 de septiembre (Sunday Night Football)

Los Angeles Rams @ Denver Broncos: Domingo 27 de septiembre | 18:20 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: ESPN / Disney+

Lunes 28 de septiembre (Monday Night Football)

Filadelfia Eagles @ Chicago Bears: Lunes 28 de septiembre | 18:15 hrs | TV Abierta: Ninguna | TV de paga / Streaming: ESPN / Disney+

Resumen de opciones para sintonizar en territorio nacional