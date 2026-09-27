LISA en los MTV VMAs 2026: así fue su impactante vestido rojo que lució en la alfombra roja

LISA convirtió su llegada a los MTV Video Music Awards 2026 en uno de los momentos más llamativos de la alfombra roja. La integrante de BLACKPINK apareció con un look completamente rojo en el que un vestido de inspiración corsetera quedó enmarcado por una voluminosa capa de efecto pelo que se extendía varios metros detrás de ella.

La cantante tailandesa llegó este domingo 27 de septiembre al Peacock Theater de Los Ángeles para los MTV VMAs 2026, ceremonia en la que también figura entre las nominadas gracias a su trabajo en solitario.

El estilismo apostó prácticamente por un solo color, pero utilizó diferentes texturas y proporciones para evitar un resultado plano. Mientras el vestido se mantuvo ceñido al cuerpo, la pieza que cubría sus hombros aumentó considerablemente el volumen y terminó formando una larga cola sobre la alfombra.

¿Cómo fue el vestido de LISA en los MTV VMAs 2026?

Para su paso por la alfombra roja, LISA vistió un diseño rojo largo con una marcada estructura de corsé.

La parte superior destacó por las copas definidas y las costuras visibles que recorrieron el torso, elementos que aportaron una apariencia estructurada al vestido.

La falda siguió una silueta ajustada al cuerpo y cayó hasta los tobillos, con diferentes paneles y ligeros pliegues que contrastaron con la rigidez de la zona superior.

LISA en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards Getty Images via AFP

Sin embargo, la pieza que terminó por transformar el estilismo fue la enorme capa de efecto pelo rojo que envolvió sus hombros.

El diseño creó una silueta prácticamente circular alrededor de la parte superior del cuerpo de LISA y después descendió hasta el suelo, donde se convirtió en una extensa cola.

La combinación generó un fuerte contraste entre la silueta estrecha del vestido y el volumen exagerado de la prenda exterior, una propuesta acorde con el carácter experimental que históricamente ha tenido la alfombra roja de los MTV Video Music Awards.

Hasta el momento, las primeras publicaciones sobre su llegada a la ceremonia no han confirmado de manera consistente qué diseñador o casa de moda firma el conjunto, por lo que la autoría del look todavía está pendiente de confirmación oficial.

LISA completó su look con uñas metálicas y zapatos rojos

La cantante mantuvo prácticamente todo su atuendo dentro de la misma gama cromática.

Debajo del vestido podían observarse unos zapatos rojos de tacón y punta afilada, mientras que en las manos llevó diferentes anillos acompañados por unas largas uñas de acabado metálico.

Para el cabello, LISA recuperó uno de los elementos más reconocibles de su imagen: el flequillo recto.

LISA llega a la alfombra roja de los MTV Video Music Awards REUTERS

El resto de su cabello fue recogido en un peinado alto y compacto que dejó despejados los hombros y permitió que la enorme capa siguiera siendo la protagonista del estilismo.

En contraste con la intensidad de la ropa, el maquillaje se mantuvo relativamente discreto, con énfasis en los ojos mediante delineado, piel luminosa y labios en un tono natural.

LISA llega a los MTV VMAs 2026 con cuatro nominaciones

La aparición de LISA ocurre además en una noche importante para su carrera como solista.

La integrante de BLACKPINK recibió cuatro nominaciones en los MTV Video Music Awards 2026 relacionadas con Dream, su colaboración con el actor japonés Kentaro Sakaguchi.

Entre ellas se encuentran las categorías Best Pop y Best K-Pop, mientras que el video también consiguió nominaciones técnicas por cinematografía y edición.

La cantante también forma parte de los artistas anunciados para presentarse durante la ceremonia, por lo que el vestido rojo podría no ser el único look que muestre durante la noche.

LISA ya cuenta con antecedentes importantes dentro de los premios. En los MTV VMAs 2025 recibió el reconocimiento a Best K-Pop por Born Again, su colaboración con Doja Cat y RAYE, mientras que BLACKPINK fue reconocido como Best Group.