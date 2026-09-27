Madonna vuelve a ganar un VMA después de 27 años; es Artista del Año 2026

Madonna ganó el premio a Artista del Año en los MTV Video Music Awards 2026, coronando una noche que marcó su regreso a la ceremonia después de más de dos décadas y puso fin a 27 años sin obtener un nuevo VMA competitivo.

La cantante se impuso este domingo 27 de septiembre a Ariana Grande, Bruno Mars, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter y Taylor Swift, quienes también estaban nominados en una de las categorías principales de la ceremonia realizada en el Peacock Theater de Los Ángeles.

El reconocimiento llega durante el regreso comercial y creativo de Madonna con Confessions II, proyecto que también la convirtió en la artista con más nominaciones de la edición 2026 y la llevó nuevamente al escenario de los VMAs por primera vez desde 2003.

Madonna rompe una sequía de 27 años en los MTV VMAs

Antes de esta noche, su último triunfo competitivo en los Video Music Awards había ocurrido en 1999, cuando Beautiful Stranger, canción incluida en la película Austin Powers: The Spy Who Shagged Me, ganó como Mejor Video de una Película.

Desde entonces, Madonna había continuado apareciendo en distintos momentos de la ceremonia, pero no había vuelto a llevarse una nueva categoría competitiva.

La cantante llegó a la edición de 2026 con 19 victorias competitivas acumuladas, además del Video Vanguard Award que recibió en 1986, cuando se convirtió en la primera mujer solista reconocida con ese galardón.

Su triunfo como Artista del Año pone fin así a una pausa de casi tres décadas entre premios y coincide con una etapa en la que la intérprete de “Like a Prayer” ha recuperado una presencia importante dentro de la conversación pop.

¿Contra quién competía Madonna como Artista del Año?

La categoría reunió a algunas de las figuras con mayor actividad musical durante el último año.

Además de Madonna, competían Taylor Swift, Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars y Morgan Wallen. La categoría formó parte de los premios abiertos a votación del público durante la edición 2026.

Madonna llegó además como la artista con más nominaciones de toda la ceremonia. La hoja oficial de MTV publicada antes del evento contabilizó 13 candidaturas al incluir las categorías sociales, mientras que el anuncio inicial de las nominaciones generales había registrado 11.

Entre ellas estuvieron Video del Año por Confessions II – The Film, Canción del Año y Mejor Colaboración por “Bring Your Love” junto a Sabrina Carpenter, además de Mejor Dance, Dirección, Cinematografía, Edición y Coreografía.

Madonna regresó a cantar en los VMAs después de 23 años

La victoria llegó pocas horas después de que Madonna protagonizara uno de los momentos centrales de la ceremonia al abrir los MTV VMAs con su primera presentación en vivo dentro de los premios en 23 años.

La cantante interpretó material de Confessions II y convirtió la apertura en una reunión de distintas generaciones del pop.

Primero estuvo acompañada por Sabrina Carpenter para “Bring Your Love” y posteriormente apareció Charli XCX para interpretar “Danceteria Afterhours”.

La presentación incluyó además cameos de figuras como Julia Garner y otros invitados, recuperando la tradición de Madonna de utilizar el escenario de los VMAs para producir espectáculos que mezclan música, moda y referencias a la cultura popular.

Su última actuación completa en estos premios había ocurrido en 2003, cuando apareció junto a Britney Spears, Christina Aguilera y Missy Elliott en una presentación que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de la historia de MTV.

Confessions II marca el regreso de Madonna

La cantante llegó a la ceremonia impulsada por Confessions II, su nuevo álbum y continuación de Confessions on a Dance Floor, publicado originalmente en 2005.

El disco alcanzó el número uno en Estados Unidos y colocó nuevamente a Madonna entre las figuras centrales del pop comercial, mientras que Confessions II – The Film amplió el proyecto mediante un cortometraje construido a partir de las primeras canciones del álbum.

Ese trabajo audiovisual fue precisamente uno de los responsables de la gran cantidad de nominaciones que recibió este año, al competir tanto en categorías generales como en apartados técnicos de los VMAs.

Madonna y los VMAs: una historia de más de 40 años

Madonna recibió su primera nominación a los MTV Video Music Awards en 1984 por “Borderline”, el mismo año en el que apareció en la primera edición de la ceremonia interpretando “Like a Virgin” con vestido de novia.

Dos años después recibió el Video Vanguard Award y durante las décadas siguientes convirtió actuaciones como “Vogue”, “Express Yourself” y el espectáculo de 2003 con Britney Spears y Christina Aguilera en algunos de los momentos asociados directamente con la identidad de los premios.