My Hero Academia llegará a México con un concierto que hará vibrar a los fans del anime

Los seguidores de My Hero Academia, podrán disfrutar de una experiencia que llevará la música de la popular serie japonesa al escenario. El espectáculo My Hero Academia in Concert, llegará a la Ciudad de México como parte de la gira internacional que conmemora una década del anime.

La presentación está programada para el 6 de febrero de 2027 en el Pepsi Center WTC, donde la música original de la producción se combinará con imágenes y elementos visuales relacionados con la historia creada por Kohei Horikoshi.

Foto: www.crunchyroll.com

¿Cuándo será My Hero Academia in Concert en México?

La función en la capital mexicana está contemplada para el 6 de febrero de 2027 y, hasta ahora, es la única fecha anunciada del espectáculo en el país.

Aunque todavía no se ha dado a conocer de manera oficial el horario de inicio, información de Level-Up señala que la presentación podría comenzar a las 11:00 horas.

El show forma parte del World Tour con el que se celebra el décimo aniversario del anime, por lo que México se suma al recorrido internacional que ha llevado esta propuesta musical a diferentes ciudades.

Foto: www.crunchyroll.comf

¿Cuánto costarán los boletos para el concierto?

Los precios anunciados para la presentación en el Pepsi Center WTC se encuentran entre 900 y 2 mil 500 pesos, con variaciones de acuerdo con la zona elegida dentro del recinto.

La venta general comenzará el 30 de septiembre de 2026 mediante Ticketmaster.

¿Habrá preventa para My Hero Academia in Concert?

Para la fecha de la Ciudad de México no está contemplada una preventa bancaria ni una venta exclusiva para socios. El acceso a las entradas comenzará directamente con la venta general.

Los boletos podrán adquirirse a partir del 30 de septiembre mediante el sitio web y la aplicación de Ticketmaster, además de la taquilla física del Pepsi Center WTC.

De acuerdo con la información disponible, los asistentes podrán realizar su compra tanto con tarjeta bancaria como en efectivo, sin que se establezca una limitación por banco emisor.

My Hero Academia Especial

¿Dónde será el concierto de My Hero Academia?

El espectáculo tendrá como sede el Pepsi Center WTC, ubicado en Dakota s/n, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

El recinto, situado dentro del complejo del World Trade Center, es uno de los espacios de la capital destinados a conciertos y eventos de entretenimiento de gran formato.

¿Qué se podrá ver durante el espectáculo?

My Hero Academia in Concert, propone una combinación entre la música compuesta para el anime y una propuesta visual relacionada con la serie.

La intención es que las composiciones acompañen las imágenes proyectadas y permitan al público revivir algunos de los momentos y emociones que han marcado la producción a lo largo de sus temporadas.

Llevar esta música al escenario transforma la manera en que el público conecta con la serie. Las composiciones de Hayashi no solo acompañan la acción: impulsan la emoción e intensifican cada momento a lo largo de la presentación”, señala Floris Douwes, productor y director general de GEA Live

Por ahora, no se ha confirmado la participación de algún artista japonés invitado para la función de la Ciudad de México.

Tampoco se ha informado oficialmente si habrá mercancía relacionada con My Hero Academia disponible para los asistentes dentro del recinto.

La presentación mexicana se integra al calendario internacional del World Tour, creado para celebrar los primeros 10 años del anime basado en el manga de Kohei Horikoshi