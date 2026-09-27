“Tu carrera se acabó”: Madonna recuerda el accidente que casi arruina su debut en los VMAs

Madonna recordó que su entonces mánager le aseguró que su carrera había terminado después del accidente de vestuario que sufrió durante su histórica presentación de Like a Virgin en los primeros MTV Video Music Awards de 1984, una predicción que terminó convirtiéndose en exactamente lo contrario de lo que ocurrió.

La cantante retomó la anécdota durante los MTV VMAs 2026, ceremonia a la que regresó este domingo 27 de septiembre después de más de dos décadas sin ofrecer una actuación completa dentro de los premios.

El episodio ocurrió hace 42 años, cuando Madonna todavía se encontraba en los primeros momentos de su carrera internacional y fue invitada a interpretar “Like a Virgin” durante la primera edición de los VMAs. Aquella presentación terminó convirtiéndose en uno de los momentos más conocidos de la historia de MTV.

¿Qué le pasó a Madonna durante los VMAs de 1984?

Madonna apareció sobre el escenario vestida como una novia, con un corsé blanco, falda de tul, guantes de encaje, velo y su ahora famoso cinturón con las palabras “Boy Toy”.

La cantante comenzó la presentación sobre un enorme pastel de bodas de aproximadamente 17 pies de altura. El problema ocurrió cuando descendía de la estructura y uno de sus zapatos de tacón se salió de su pie.

En lugar de detener la actuación, Madonna intentó recuperar el zapato convirtiendo el accidente en parte de la coreografía.

Se lanzó al suelo y comenzó a rodar mientras continuaba interpretando “Like a Virgin”. Durante el movimiento, su vestido se levantó y dejó parcialmente expuesta su ropa interior y parte de sus glúteos frente a las cámaras.

“Estaba tratando de hacer un movimiento suave, como lanzarme por el zapato y hacer que pareciera parte de la coreografía”, recordó años después en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Madonna aseguró que en ese momento ni siquiera sabía que parte de su cuerpo había quedado expuesto.

Su mánager le dijo: “Tu carrera se acabó”

Su representante en aquella época, Freddy DeMann, quedó alarmado por lo ocurrido y consideró que la exposición accidental podía destruir la todavía joven carrera de la cantante.

Madonna recordó posteriormente que DeMann estaba “blanco como un fantasma” cuando se acercó a ella después de la presentación y le preguntó si comprendía lo que acababa de hacer. Después vino la sentencia: “Tu carrera se acabó”.

La cantante contó que su reacción tampoco fue especialmente dramática porque todavía sentía que apenas estaba comenzando dentro de la industria.

En 2022 volvió a bromear sobre aquella preocupación de su representante: “Esos eran los días en los que no debías mostrar el trasero para tener una carrera. Ahora es lo contrario”.

El accidente terminó convirtiéndose en un momento histórico

La presentación transformó a Madonna en una de las figuras más comentadas de la primera ceremonia de los Video Music Awards y contribuyó a consolidar la imagen provocadora que terminaría acompañándola durante buena parte de su trayectoria.

Like a Virgin llegó posteriormente al número uno del Billboard Hot 100 y el álbum del mismo nombre convirtió a Madonna en una estrella internacional.

Con el paso de los años, la actuación también comenzó a aparecer constantemente entre los momentos más representativos de la historia de los VMAs.

MTV todavía la describe como uno de los acontecimientos que definieron tanto los premios como la cultura pop, más de cuatro décadas después de aquella primera ceremonia.

Madonna convirtió los VMAs en parte de su propia historia

La actuación de 1984 fue apenas el comienzo de una larga relación entre Madonna y los Video Music Awards.

En 1989 presentó una elaborada interpretación de “Express Yourself”, mientras que un año después llevó “Vogue” al escenario mediante una puesta inspirada en la estética de María Antonieta y el siglo XVIII.

En 2003 regresó para otro momento que se volvió parte de la cultura pop: la presentación junto a Britney Spears, Christina Aguilera y Missy Elliott, durante la cual besó a Spears y Aguilera sobre el escenario.

Madonna también se convirtió en la primera mujer solista en recibir el Video Vanguard Award, reconocimiento que MTV le entregó en 1986.