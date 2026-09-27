Presley Gerber fue cremado; revelan dónde permanecerán sus cenizas tras su muerte

Presley Gerber fue cremado cinco días después de su muerte y sus cenizas permanecerán en la casa de sus padres, Cindy Crawford y Rande Gerber, en Malibú, de acuerdo con nuevos datos contenidos en su certificado de defunción y reportados por medios estadounidenses.

El documento indica que el modelo de 27 años fue cremado en Rose Family Funeral Home, mientras que la causa de muerte continúa bajo investigación. La familia prepara además una ceremonia privada, aunque todavía no ha confirmado públicamente los detalles del funeral.

Gerber murió el pasado 20 de septiembre mientras se encontraba en un centro de rehabilitación en Santa Mónica, California. La policía investiga el caso como una presunta sobredosis, pero el médico forense del condado de Los Ángeles todavía no ha determinado oficialmente qué provocó su fallecimiento.

¿Dónde estarán las cenizas de Presley Gerber?

El certificado de defunción obtenido por TMZ señala que los restos de Presley fueron cremados en Rose Family Funeral Home.

De acuerdo con el mismo reporte, sus cenizas serán conservadas en la residencia de Cindy Crawford y Rande Gerber en Malibú. Entertainment Weekly retomó la información y señaló que la familia también prepara un servicio funerario para los próximos días.

Presley Gerber Foto: IG presleygerber

TMZ informó, citando fuentes cercanas, que el funeral sería pequeño e íntimo y que la familia analizaba realizarlo en Forest Lawn o en Malibu Presbyterian Church. Hasta ahora, los Gerber no han confirmado públicamente el lugar ni la fecha.

Tras la muerte de Presley, un representante de la familia pidió privacidad durante lo que describió como un momento “muy difícil y doloroso”.

¿Ya se conoce la causa de muerte de Presley Gerber?

El Departamento de Médico Forense del condado de Los Ángeles informó que realizó el examen post mortem el 21 de septiembre, pero aplazó la determinación final porque se requieren estudios adicionales. La institución advirtió que este tipo de casos puede tardar varios meses en resolverse.

La Policía de Santa Mónica sí confirmó que sus detectives investigan la muerte como una posible sobredosis. Los agentes acudieron la mañana del 20 de septiembre a un reporte de sobredosis en Berkeley Street y encontraron a Gerber sin vida.

La presunta prescripción de ketamina al hijo de Cindy Crawford ha generado cuestionamientos entre las personas cercanas al joven modelo. IG

La corporación señaló además que no existen indicios de intervención criminal hasta el momento y subrayó que corresponde al médico forense determinar oficialmente la causa y la manera de muerte.

Por ello, aunque distintos reportes han utilizado el término “sobredosis”, todavía no puede afirmarse que esa haya sido la causa definitiva del fallecimiento.

La autopsia terminó, pero faltan resultados

TMZ informó que la autopsia ya fue realizada, aunque el médico forense continúa a la espera de resultados de pruebas adicionales antes de emitir una conclusión.

Los análisis toxicológicos posteriores a una muerte pueden buscar la presencia y concentración de medicamentos, drogas u otras sustancias, pero encontrar una sustancia no significa automáticamente que haya sido responsable del fallecimiento.

El propio médico forense evitó especificar qué pruebas adicionales solicitó debido a que la investigación continúa abierta. El caso de Gerber quedó registrado con el número 2026-14977.

Presley reconoció que llevaba años enfrentando problemas relacionados con las adicciones y la salud mental, una lucha que también impactó profundamente a su familia. IG

Presley Gerber había hablado públicamente de sus adicciones

Antes de morir, Presley había relatado públicamente sus experiencias con el consumo de sustancias, depresión y otros problemas de salud mental.

En 2023 explicó en el pódcast Studio 22 que uno de sus objetivos era utilizar las dificultades que había atravesado para ayudar a otras personas a evitar algunos de los mismos errores.

También desarrolló en redes sociales una serie llamada Mental Health Mondays, donde hablaba sobre herramientas, tratamientos y hábitos que había probado durante su proceso de recuperación.

Estos antecedentes forman parte de su historia pública, pero no permiten establecer la causa de su muerte mientras los estudios forenses permanezcan pendientes.

¿Quién era Presley Gerber?

Presley Walker Gerber era el hijo mayor de Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, además de hermano de la modelo y actriz Kaia Gerber.

Presley Gerber murió a los 27 años mientras se encontraba en un centro de rehabilitación de California IG

Comenzó a trabajar como modelo durante la adolescencia y estuvo vinculado con firmas como Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Calvin Klein y Moschino. También apareció junto con su madre en una campaña de Pepsi durante el Super Bowl de 2018.

Con el paso de los años redujo su presencia en las pasarelas y comenzó a hablar más abiertamente sobre su recuperación y salud mental.

Su muerte continúa ahora bajo investigación. Mientras la familia organiza una despedida privada y conserva sus cenizas en Malibú, la principal incógnita sigue sin respuesta: qué provocó oficialmente el fallecimiento de Presley Gerber a los 27 años.