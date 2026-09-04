¡Humillación total! El incómodo momento en el que echan a Nina Dobrev en pleno Festival de Venecia

Lo que prometía ser una noche de glamour y elegancia para Nina Dobrev terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del Festival de Cine de Venecia 2026.

¿Qué pasó con Nina Dobrev en la alfombra roja de Venecia?

La actriz, conocida mundialmente por interpretar a Elena Gilbert en The Vampire Diaries, protagonizó un incómodo episodio en plena alfombra roja después de que el personal de seguridad le pidiera, con insistencia, que avanzara y dejara su lugar frente a las cámaras.

Un miembro de seguridad le pidió a la actriz que avanzara mientras posaba para los fotógrafos. Grosby

Mientras Dobrev disfrutaba de su turno frente a los flashes, un miembro de seguridad se acercó a ella para indicarle que debía continuar su recorrido.

¿Por qué Nina Dobrev fue retirada de la alfombra roja?

Según muestran las imágenes que se han viralizado, el hombre señaló su reloj y realizó un gesto con las manos para que la actriz avanzara.

La reacción de Nina fue inmediata: por unos segundos pareció confundida ante lo que estaba ocurriendo. En lugar de retirarse de inmediato, continuó posando para las cámaras como si quisiera aprovechar algunos segundos más en la alfombra.

Pero la situación no terminó ahí. Poco después, otro integrante de la organización se aproximó para insistirle en que debía dejar el espacio.

Fue entonces cuando la actriz pareció darse cuenta de que no podía prolongar más su momento frente a los fotógrafos. Su expresión de sorpresa quedó captada por las cámaras y, antes de alejarse, intentó suavizar la situación con una sonrisa y una pequeña risa.

El momento quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y provocó todo tipo de reacciones.

Usuarios reaccionan al incidente Nina Dobrev

Algunos internautas hablaron de una auténtica “humillación” pública, mientras otros señalaron que lo ocurrido simplemente respondió al estricto protocolo que rige una de las alfombras rojas más importantes del mundo. Pero ese breve instante fue suficiente para que el clip explotara en redes.

Algunos internautas calificaron la escena como vergonzosa, mientras otros defendieron a la estrella. | IG nina

Yo desaparecería de la vergüenza”, escribió una persona al compartir el video.

Otros usuarios aseguraron sentir “vergüenza ajena” por la situación y cuestionaron si Dobrev había permanecido demasiado tiempo en el mismo sitio o si, por el contrario, la organización no había gestionado correctamente el flujo de invitados.

También hubo quienes salieron en defensa de la actriz y consideraron excesiva la manera en que el personal le pidió avanzar.

El look de Nina Dobrev en el Festival de Venecia

La actriz asistió al estreno mundial de Ink, el nuevo drama de Danny Boyle, celebrado el miércoles durante el festival. Todo parecía transcurrir con normalidad: Nina posaba sonriente ante los fotógrafos y saludaba a sus admiradores mientras lucía uno de los estilismos más sofisticados de la jornada.

La actriz intentó continuar con sus poses antes de que otro organizador insistiera en que debía avanzar. AFP

Para la ocasión, la estrella eligió un espectacular vestido negro de lentejuelas de Giorgio Armani Privé, con una marcada inspiración vintage. Completó su imagen con un elegante moño pulido y un maquillaje glamuroso, una apuesta que encajaba perfectamente con el ambiente de sofisticación que caracteriza al certamen italiano.

El protocolo del Festival de Venecia

Aunque el video puede dar la impresión de que Nina Dobrev fue literalmente “echada” de la alfombra roja, detrás de la escena existe un protocolo muy calculado. En eventos de la magnitud del Festival de Venecia, cada celebridad cuenta con un tiempo determinado para posar ante la prensa.

El momento habría respondido al estricto protocolo y los tiempos establecidos en la alfombra roja. IG nina

La razón es sencilla: durante unas horas deben desfilar decenas de invitados, actores, directores y figuras internacionales. Si una persona permanece más tiempo del establecido, el calendario puede retrasarse y afectar la entrada de quienes esperan su turno.

Por ello, más que una expulsión personal, el incidente parece haber sido consecuencia de la rigurosa logística de la alfombra. Aun así, la forma en que ocurrió y, sobre todo, la visible sorpresa de Nina hicieron que el episodio se percibiera como especialmente incómodo.

El Festival de Venecia ha reunido este año a algunas de las mujeres más observadas de la industria, entre ellas Kendall Jenner, Amal Clooney, Sydney Sweeney, Blanca Suárez y las hermanas Kate y Rooney Mara.

Sin embargo, fue Nina Dobrev quien, sin proponérselo, terminó protagonizando uno de los videos virales de la edición.