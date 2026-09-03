Histórico debut: Kendall Jenner impacta con su look en el Festival de Venecia 2026

Kendall Jenner convirtió su debut en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2026 en uno de los momentos de moda más comentados de la segunda jornada de La Mostra.

La supermodelo llegó a la ciudad italiana el pasado 2 de septiembre y, apenas un día después, hizo su esperada aparición sobre la alfombra roja de Wild Horse Nine, la nueva comedia negra dirigida por Martin McDonagh.

Así fue el espectacular look de Kendall Jenner en Venecia

Para una ocasión tan especial, Kendall apostó por una pieza que combina historia, glamour y uno de los recursos que mejor domina dentro de la moda contemporánea: el rescate de prendas de archivo.

La modelo sorprendió en la alfombra roja de Venecia con un vestido que pertenece a la colección Otoño-Invierno 1995 de Armani. Reuters

Como embajadora global de las fragancias de Emporio Armani, la modelo eligió un espectacular diseño vintage de Giorgio Armani perteneciente a la colección otoño-invierno 1995, precisamente el año en que nació.

Lejos de competir con el vestido, Kendall mantuvo el resto de su estilismo en clave minimalista. La modelo prescindió del bolso y llevó únicamente unas delicadas sandalias de tacón alto en tono nude, una elección que ayudó a alargar visualmente su silueta.

En cuanto a makeup, volvió a apostar por una de sus fórmulas favoritas: maquillaje prácticamente natural y cabello suelto sobre los hombros, peinado de manera desenfadada y con una ligera raya hacia un lado.

La modelo equilibró el glamour de su vestido de archivo con belleza natural y accesorios discretos en Venecia. Reuters

Como joyería, eligió unos discretos pendientes dorados que parecían incluir diamantes amarillos de talla princesa.

Los detalles del vestido de Armani que llevó Kendall Jenner

El vestido, de silueta tipo slip dress, destacó por su corte ceñido, tirantes finos y escote redondo. Su largo midi seguía la figura de Kendall y estaba cubierto por una elaborada decoración floral que, bajo las luces de la alfombra roja, adquiría diferentes tonalidades.

La pieza fue confeccionada en georgette de seda y adornada con lentejuelas transparentes de efecto iridiscente, hilo en tonos ocres y cuentas amarillo miel.

La supermodelo apostó por la tendencia de moda de archivo y convirtió un diseño de 1995 en el protagonista de su debut. AFP

El resultado fue un diseño que a primera vista podía parecer dorado, aunque sus detalles revelaban una combinación mucho más compleja de texturas y colores.

El escote, además, incorporaba pequeños elementos que simulaban cristales engastados, aportando un toque adicional de brillo.

Kendall Jenner apuesta por la moda de archivo

La elección del vestido tampoco fue casual. Kendall Jenner se ha convertido en una de las figuras que más ha impulsado el regreso de piezas históricas a las alfombras rojas. En lugar de recurrir únicamente a diseños creados para una ocasión específica, la modelo suele buscar prendas con pasado y las incorpora a estilismos contemporáneos.

El vestido que Kendall Jenner llevó en Venecia tiene casi tres décadas de historia y pertenece al año en que nació. Foto: @kendalljenner

Esta afición también forma parte del universo fashion de su familia. Kris Jenner y Kim Kardashian han reunido importantes colecciones de Alta Costura y piezas vintage a lo largo de los años, mientras que Kendall ha demostrado en repetidas ocasiones que disfruta explorando estos archivos.

Un ejemplo reciente ocurrió durante la Semana de la Moda de Milán, cuando apareció con otro diseño de Giorgio Armani cubierto de lentejuelas. La pieza, fechada en 1999, habría pertenecido anteriormente a la legendaria supermodelo Cindy Crawford.

Ahora, para su primera alfombra roja en Venecia, Kendall volvió a mirar hacia el pasado y encontró en el archivo de Armani una pieza que parecía hecha para ella.

El detalle más especial es que el vestido pertenece al mismo año de su nacimiento, convirtiendo su debut en La Mostra en algo más que una aparición de alto impacto.